Макароны с гречкой или варнишкес

Ингредиенты
грибы (любые) - 250 гр.
гречка - 0,5 ст.
макароны-бантики - 150 гр.
луковица (средняя) - 1 шт.
соль -
перец -
растительное масло - для обжаривания
Рецепт приготовления
Для начала варим гречку удобным вам способом. Нам понадобится примерно полстакана гречки. Но сварить полстакана гречки лично мне не очень удобно, поэтому я сварю стакан и оставшуюся использую куда-то ещё.
А можно увеличить количество всех остальных ингредиентов в два раза и использовать всю гречку.
Пока варится гречка, на другой конфорке отвариваем макароны - 150 г в сухом виде.
В классическом варианте этого блюда используются не просто макароны, а непременно бантики.
Пока гречка с макаронами у нас варятся, сделаем всё остальное.
250 г грибов нарезаем довольно крупно.
Грибы могут быть любыми. У меня шампиньоны из ближайшего магазина.
Среднюю луковицу нарезаем произвольно.
Вкуснее всего будет с крымским луком.
Дальше нам нужно грибы с луком обжарить.
Я предпочитаю сначала грибы обжарить отдельно на максимально сильном огне до золотистости.
Можно даже без масла.
Потом снизить огонь, добавить масло и лук.
Я не хочу лук зажаривать сильно.
Крымский лук настолько прекрасен, что я предпочитаю на сковороде его только чуть-чуть смягчить.
Чтобы он даже остался хрустящим.
После этого выключаем огонь и добавляем в сковороду макароны и гречку.
Огонь я выключила потому, что я в данном случае не хочу, чтобы макароны с гречкой даже чуть-чуть обжарились.
Это дело вкуса. Нам нравится именно так: грибы зажарены сильно, лук почти свежий, а макароны с гречкой варёные.
У вас могут быть совсем другие предпочтения.
Может быть, вам нравятся тушёные грибы и лук, но при этом зажаренные макароны и гречка.
Тогда просто измените на свой вкус порядок закладывания продуктов в сковороду.
Нам осталось блюдо по вкусу посолить и поперчить.
Кугать подано!
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