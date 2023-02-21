Макароны с гречкой или варнишкес

грибы (любые) - 250 гр.

гречка - 0,5 ст.

макароны-бантики - 150 гр.

луковица (средняя) - 1 шт.

соль -

перец -

растительное масло - для обжаривания

Для начала варим гречку удобным вам способом. Нам понадобится примерно полстакана гречки. Но сварить полстакана гречки лично мне не очень удобно, поэтому я сварю стакан и оставшуюся использую куда-то ещё.

А можно увеличить количество всех остальных ингредиентов в два раза и использовать всю гречку.

Пока варится гречка, на другой конфорке отвариваем макароны - 150 г в сухом виде.

В классическом варианте этого блюда используются не просто макароны, а непременно бантики.

Пока гречка с макаронами у нас варятся, сделаем всё остальное.

250 г грибов нарезаем довольно крупно.

Грибы могут быть любыми. У меня шампиньоны из ближайшего магазина.

Среднюю луковицу нарезаем произвольно.

Вкуснее всего будет с крымским луком.

Дальше нам нужно грибы с луком обжарить.

Я предпочитаю сначала грибы обжарить отдельно на максимально сильном огне до золотистости.

Можно даже без масла.

Потом снизить огонь, добавить масло и лук.

Я не хочу лук зажаривать сильно.

Крымский лук настолько прекрасен, что я предпочитаю на сковороде его только чуть-чуть смягчить.

Чтобы он даже остался хрустящим.

После этого выключаем огонь и добавляем в сковороду макароны и гречку.

Огонь я выключила потому, что я в данном случае не хочу, чтобы макароны с гречкой даже чуть-чуть обжарились.

Это дело вкуса. Нам нравится именно так: грибы зажарены сильно, лук почти свежий, а макароны с гречкой варёные.

У вас могут быть совсем другие предпочтения.

Может быть, вам нравятся тушёные грибы и лук, но при этом зажаренные макароны и гречка.

Тогда просто измените на свой вкус порядок закладывания продуктов в сковороду.

Нам осталось блюдо по вкусу посолить и поперчить.

Кугать подано!