Четыре вкуса

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Греческий салат «Хориатики»

Фото к рецепту: Хориатики - греческий салат

Ингредиенты

  • огурцы - 3 шт.
  • помидоры - 5 шт.
  • болгарский перец - 1-2 шт.
  • маслины или оливки - 1баночка
  • фета - 200 гр.
  • красный лук - 1 шт.
  • оливковое масло - 4 ч.л.
  • лимонный сок или бальзамический уксус - 2 ч.л.
  • орегано - 2 ч.л.

Рецепт приготовления

1. Крупно порежьте томаты, болгарский перец, огурцы

3. Перемешайте овощи с луком, добавьте оливки и посолите

4. В оливковое масло добавьте сок лимона или бальзамический уксус и орегано

5. Заправьте салат

6. Выложите на тарелку для подачи и положите сверху крупный кусок сыра фета, посыпьте сыром орегано и полейте оливковым маслом.

Кушать подано!

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