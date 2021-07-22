Греческий салат «Хориатики»

Рецепт приготовления

1. Крупно порежьте томаты, болгарский перец, огурцы

2. Красный лучок порежьте тонкими полукольцами

3. Перемешайте овощи с луком, добавьте оливки и посолите

4. В оливковое масло добавьте сок лимона или бальзамический уксус и орегано

5. Заправьте салат

6. Выложите на тарелку для подачи и положите сверху крупный кусок сыра фета, посыпьте сыром орегано и полейте оливковым маслом.

Кушать подано!