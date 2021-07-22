Греческий салат «Хориатики»

Ингредиенты
- огурцы - 3 шт.
- помидоры - 5 шт.
- болгарский перец - 1-2 шт.
- маслины или оливки - 1баночка
- фета - 200 гр.
- красный лук - 1 шт.
- оливковое масло - 4 ч.л.
- лимонный сок или бальзамический уксус - 2 ч.л.
- орегано - 2 ч.л.
Рецепт приготовления
1. Крупно порежьте томаты, болгарский перец, огурцы
2. Красный лучок порежьте тонкими полукольцами
3. Перемешайте овощи с луком, добавьте оливки и посолите
4. В оливковое масло добавьте сок лимона или бальзамический уксус и орегано
5. Заправьте салат
6. Выложите на тарелку для подачи и положите сверху крупный кусок сыра фета, посыпьте сыром орегано и полейте оливковым маслом.
Кушать подано!
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