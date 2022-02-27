Готовим диетический плов без риса

Ингредиенты
бедро индейки - 400 гр.
морковь - 170 гр.
лук - 100 гр.
цветная капуста - 1,4 кг. (целый кочан)
оливковое масло - 4-5 ст.л.
куркума - 1 ч.л.
тимьян - 2 веточки
соль
вода - 1 ст.
Рецепт приготовления
В хорошо разогретом чугуном казане/кастрюле разогреваем оливковое масло.
В масле в течении пары минут обжариваем лук, нарезанный полукольцами.
Далее добавляем морковь нарезанную крупным брусочком и обжариваем примерно 5 минут.
Добавляем индейку, нарезанную средними кусочками и обжариваем до готовности.
Добавляем горячую воду, соль по вкусу, а также куркуму и тимьян без стеблей.
Доводим до кипения и тушим примерно 10-12 минут.
В это время разбираем цветную капусту на соцветия и пробиваем их в блендере, не очень мелко.
Добавляем в кастрюлю капусту и перемешиваем.
Закрываем крышкой и на слабом огне томим 10-12 минут, чтобы капуста слегка набухло, но при этом не превратилась в кашу.
Кушать подано!
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