Готовим диетический плов без риса

бедро индейки - 400 гр.

морковь - 170 гр.

лук - 100 гр.

цветная капуста - 1,4 кг. (целый кочан)

оливковое масло - 4-5 ст.л.

куркума - 1 ч.л.

тимьян - 2 веточки

соль

вода - 1 ст.

Рецепт приготовления

В хорошо разогретом чугуном казане/кастрюле разогреваем оливковое масло.

В масле в течении пары минут обжариваем лук, нарезанный полукольцами.

Далее добавляем морковь нарезанную крупным брусочком и обжариваем примерно 5 минут.

Добавляем индейку, нарезанную средними кусочками и обжариваем до готовности.

Добавляем горячую воду, соль по вкусу, а также куркуму и тимьян без стеблей.

Доводим до кипения и тушим примерно 10-12 минут.

В это время разбираем цветную капусту на соцветия и пробиваем их в блендере, не очень мелко.

Добавляем в кастрюлю капусту и перемешиваем.

Закрываем крышкой и на слабом огне томим 10-12 минут, чтобы капуста слегка набухло, но при этом не превратилась в кашу.

Кушать подано!