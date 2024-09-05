Вкусный фисташковый пирог с персиками

форма 26 см

тесто

сливочное масло - 120 г

сахар - 50 г

ванильный сахар - 10 г

яйцо - 1 шт.

сметана - 1 ст.л.

фисташки - 70 г

мука - 240 г

разрыхлитель - 1/4 ч.л.

начинка

персики - 5 шт.

посыпка

сливочное масло - 70 г

сахар - 100 г

мука - 2 ст.л.

фисташки - 50 г

Очищенные и обжаренные фисташки с сахаром пробиваем и измельчаем при помощи блендера (насадкой ножи)

Добавляем просеянную муку, ванильный сахар и разрыхлитель, перемешиваем.

Добавляем холодное сливочное масло и пробиваем блендером (также насадкой ножи)

Должна получиться крошка.

Добавляем яйцо, сметану и ещё раз пробиваем, как только тесто начнёт собираться в ком, достаем его, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник, минут на 30.

Пока тесто в холодильнике, персики моем, разрезаем пополам, убираем косточку и половинки нарезаем на 4 дольки (сильно тонко не нарезайте)

Для посыпки берем также очищенные и обжаренные фисташки, пробиваем их и измельчаем в мелкую крошку, при помощи блендера (насадкой ножи).

К фисташкам добавляем сахар и муку, перемешиваем.

Добавляем холодное сливочное масло и ещё раз пробиваем, должна получиться крошка.

Тесто достаем из холодильника и придавливая руками, распределяем по всей форме.

На тесто выкладываем персики.

Сверху посыпаем посыпкой.

И отправляем в разогретую до 200 градусов духовку и выпекаем 35 минут.

Кушать подано!