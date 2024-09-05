Вкусный фисташковый пирог с персиками

Ингредиенты
форма 26 см
тесто
сливочное масло - 120 г
сахар - 50 г
ванильный сахар - 10 г
яйцо - 1 шт.
сметана - 1 ст.л.
фисташки - 70 г
мука - 240 г
разрыхлитель - 1/4 ч.л.
начинка
персики - 5 шт.
посыпка
сливочное масло - 70 г
сахар - 100 г
мука - 2 ст.л.
фисташки - 50 г
Рецепт приготовления
Очищенные и обжаренные фисташки с сахаром пробиваем и измельчаем при помощи блендера (насадкой ножи)
Добавляем просеянную муку, ванильный сахар и разрыхлитель, перемешиваем.
Добавляем холодное сливочное масло и пробиваем блендером (также насадкой ножи)
Должна получиться крошка.
Добавляем яйцо, сметану и ещё раз пробиваем, как только тесто начнёт собираться в ком, достаем его, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник, минут на 30.
Пока тесто в холодильнике, персики моем, разрезаем пополам, убираем косточку и половинки нарезаем на 4 дольки (сильно тонко не нарезайте)
Для посыпки берем также очищенные и обжаренные фисташки, пробиваем их и измельчаем в мелкую крошку, при помощи блендера (насадкой ножи).
К фисташкам добавляем сахар и муку, перемешиваем.
Добавляем холодное сливочное масло и ещё раз пробиваем, должна получиться крошка.
Тесто достаем из холодильника и придавливая руками, распределяем по всей форме.
На тесто выкладываем персики.
Сверху посыпаем посыпкой.
И отправляем в разогретую до 200 градусов духовку и выпекаем 35 минут.
Кушать подано!
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