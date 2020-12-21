Куриная печень в сметане

Ингредиенты
- печень куриная - 0.5 кг
- луковица - 1 шт.
- мука - 2 ст.л.
- сметана - 4 ст.л.
- вода ~ 0.3
- соль
- лавровый лист
Пошаговый рецепт приготовления
Печень промываем и нарезаем на порционные кусочки. Лук мелко крошим. Обжариваем его на сковороде до золотистой корочки и добавляем к нему печень. Обжариваем до полуготовности. Добавляем муку, обжариваем пару минут и добавляем сметану и заливаем водой. Солим. Даем покипеть 2-3 минуты, всё! Добавляем лавровый лист. Отвариваем гарнир и подаем к столу.
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