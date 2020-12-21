Куриная печень в сметане

Печень промываем и нарезаем на порционные кусочки. Лук мелко крошим. Обжариваем его на сковороде до золотистой корочки и добавляем к нему печень. Обжариваем до полуготовности. Добавляем муку, обжариваем пару минут и добавляем сметану и заливаем водой. Солим. Даем покипеть 2-3 минуты, всё! Добавляем лавровый лист. Отвариваем гарнир и подаем к столу.