Торт «Тирамису» из клубники

500 г клубники промываем очищаем от хвостиков и нарезаем тонкими дольками. Берём форму для выпечки у меня железная в такой удобнее формировать тирамису.

Накрываем пищевой плёнкой так чтобы по бокам оставались бортики. Выкладываем клубнику на дно и по бокам, стараемся выложить клубнику так чтобы не было пробелов.Готовую форму с клубникой отставляем в сторону.

2. При выкладке у меня осталось 100 г клубники я её измельчаю и добавлю в крем, если у вас не осталось добавляем ещё 100 г клубники.

3. Приготовим крем- для этого берём очень охлаждённые сливки 250 мл 33 % жирности и взбиваем миксером слегка буквально 2 минуты, далее добавляем

4 столовые ложки сахарной пудры ,а также 8 г ванильного сахара и ещё слегка взбиваем, не до густоты .Далее добавляем 500 г мягкого крем сыра( у меня маскарпоне ).

Крем перемешиваем миксером ,сильно не взбиваем так как масса и так будет густая и удобнее далее будет перемешать до однородной массы ложкой.

Добавляем в крем нарезанную клубнику и ещё раз хорошо перемешиваем.

4. Берём форму с клубникой и первым слоем выкладываем крем ,аккуратно лопаткой распределяем крем ,так чтобы клубника не потянулась за кремом .

Следующий слой печенье савоярди , макаем в молоко и выкладываем , далее снова крем приблизительно три-четыре столовые ложки и ровняем ,далее снова повторяем слой из печенья и крема и так пока не заполнится форма.

5. Всё закрываем пищевой плёнкой -для этого нам нужны были бортики и отправляем пропитаться в холодильник минимум на 2 часа лучше на ночь.

6. Спустя 2 часа вынимаем форму из холодильника ,накрываем сверху тарелкой и переворачиваем ,вынимаем наш торт из формы .аккуратно снимаем плёнку.

У нас получился летний ,ароматный красивый тортик . Нарезаем и подаем к столу.

Кушать подано!