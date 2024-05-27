Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 491 подписчик

Свежие комментарии

  • Елизавета Иванова
    Там не было ни баклажан,ни помидор, был чудесный соус, рецепт которого держался в секрете, у меня там работала знаком...Баранина с клецка...
  • Елизавета Иванова
    Рецепт не имеет ничего общего с горшочками из "Шайбы"Баранина с клецка...
  • Елена Шамрина
    Непонятно сколько минут варить пельмени с медвежатиной ?Пельмени "АЙГЫМ" ...

Торт «Тирамису» из клубники

Фото к рецепту: Клубничный торт тирамису.

Ингредиенты

  • на форму 40 см х 10 см:
  • клубника -500 г
  • сливки ( 33% жирности) - 250 мл
  • крем сыр (маскарпоне)- 500 г
  • сахарная пудра- 4 ст.л
  • ванильный сахар- 8 г
  • печенье савоярди -200 г

Рецепт приготовления

500 г клубники промываем очищаем от хвостиков и нарезаем тонкими дольками. Берём форму для выпечки у меня железная в такой удобнее формировать тирамису.

Накрываем пищевой плёнкой так чтобы по бокам оставались бортики. Выкладываем клубнику на дно и по бокам, стараемся выложить клубнику так чтобы не было пробелов.Готовую форму с клубникой отставляем в сторону.

2. При выкладке у меня осталось 100 г клубники я её измельчаю и добавлю в крем, если у вас не осталось добавляем ещё 100 г клубники.

3. Приготовим крем- для этого берём очень охлаждённые сливки 250 мл 33 % жирности и взбиваем миксером слегка буквально 2 минуты, далее добавляем

4 столовые ложки сахарной пудры ,а также 8 г ванильного сахара и ещё слегка взбиваем, не до густоты .Далее добавляем 500 г мягкого крем сыра( у меня маскарпоне ).

Крем перемешиваем миксером ,сильно не взбиваем так как масса и так будет густая и удобнее далее будет перемешать до однородной массы ложкой.

Добавляем в крем нарезанную клубнику и ещё раз хорошо перемешиваем.

4. Берём форму с клубникой и первым слоем выкладываем крем ,аккуратно лопаткой распределяем крем ,так чтобы клубника не потянулась за кремом .

Следующий слой печенье савоярди , макаем в молоко и выкладываем , далее снова крем приблизительно три-четыре столовые ложки и ровняем ,далее снова повторяем слой из печенья и крема и так пока не заполнится форма.

5. Всё закрываем пищевой плёнкой -для этого нам нужны были бортики и отправляем пропитаться в холодильник минимум на 2 часа лучше на ночь.

6. Спустя 2 часа вынимаем форму из холодильника ,накрываем сверху тарелкой и переворачиваем ,вынимаем наш торт из формы .аккуратно снимаем плёнку.

У нас получился летний ,ароматный красивый тортик . Нарезаем и подаем к столу.

Кушать подано!

Ссылка на первоисточник
обед
торт
рецепты
торты
терамису
приготовление
завтрак
клубника
рецепты тортов
ужин
вкусности
еда
готовка
вкусно

Картина дня

наверх