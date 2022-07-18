Готовим вкусный рулет с помидорами и сыром

Пошаговый рецепт приготовления

В первую очередь достаем слоеное тесто из морозилки, чтобы оно успело подтаять, пока будем заниматься остальными ингредиентами.

Сами в это время нарезаем ветчину, помидор и корнишоны мелкими кубиками.

Можно и крупными. Слайсами и кружочками тоже можно))

Сыр натираем на крупной терке.

Я брала "Брест-Литовск Классический".

Сыра в принципе можно взять и побольше, грамм 100. Сыр в выпечке - это всегда вкусно))

Далее раскатываем тесто.

тонким его делать необязательно.

Раскатали в прямоугольник, хорошенько смазали горчицей.

Сверху щедро посыпали сыр (не забывайте оставлять свободное пространство по бокам, чтобы потом начинка не вываливалась из рулета).

сыр выкладываем ветчину, помидоры и корнишоны.

Сворачиваем все в плотный рулет, тщательно защипываем края и перекладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Сверху рулет смазываем яйцом для румяного цвета и посыпаем кунжутом для красоты.

Отправляем рулет в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Время примерное, так что ориентируйтесь по своей духовке, чтобы рулет полностью пропекся снаружи и изнутри.