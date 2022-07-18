Готовим вкусный рулет с помидорами и сыром

Ингредиенты
- 1 лист слоеного дрожжевого теста
- 50-70 гр. ветчины
- половина помидора
- 2-3 корнишона
- 70 гр. сыра "брест-литовск классический"
- 1-2 ст.л. горчицы
- 1 яйцо
- кунжут (по желанию)
Пошаговый рецепт приготовления
В первую очередь достаем слоеное тесто из морозилки, чтобы оно успело подтаять, пока будем заниматься остальными ингредиентами.
Сами в это время нарезаем ветчину, помидор и корнишоны мелкими кубиками.
Можно и крупными. Слайсами и кружочками тоже можно))
Сыр натираем на крупной терке.
Я брала "Брест-Литовск Классический".
Сыра в принципе можно взять и побольше, грамм 100. Сыр в выпечке - это всегда вкусно))
Далее раскатываем тесто.
тонким его делать необязательно.
Раскатали в прямоугольник, хорошенько смазали горчицей.
Сверху щедро посыпали сыр (не забывайте оставлять свободное пространство по бокам, чтобы потом начинка не вываливалась из рулета).
сыр выкладываем ветчину, помидоры и корнишоны.
Сворачиваем все в плотный рулет, тщательно защипываем края и перекладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки.
Сверху рулет смазываем яйцом для румяного цвета и посыпаем кунжутом для красоты.
Отправляем рулет в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Время примерное, так что ориентируйтесь по своей духовке, чтобы рулет полностью пропекся снаружи и изнутри.
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