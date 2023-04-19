Рецепт драников с ветчиной и сыром

Ингредиенты
картофель -1 кг
лук - 1 шт.
ветчина-200 гр.
сыр - 200 гр.
яйцо - 2 шт.
укроп не большой пучок
мука - 4 ст.л.
соль
перец чёрный молотый
растительное масло для жарки (2-3 ст.л. )
Рецепт приготовления
Очищаем картофель и лук.
Трем на крупной терке:картофель, лук, ветчину и сыр.
Добавляем соль и перец по вкусу.
Нарезаем мелко укроп.
К натертым ингредиентам добавляем измельченный укроп, яйца, муку и хорошо перемешиваем.
Хорошо разогреем растительное масло на сковороде и выкладываем картофельную массу столовой ложкой.
Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.
Подаем со сметаной или кетчупом!
Кушать подано!
Свежие комментарии