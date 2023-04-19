Рецепт драников с ветчиной и сыром

картофель -1 кг

лук - 1 шт.

ветчина-200 гр.

сыр - 200 гр.

яйцо - 2 шт.

укроп не большой пучок

мука - 4 ст.л.

соль

перец чёрный молотый

растительное масло для жарки (2-3 ст.л. )

Очищаем картофель и лук.

Трем на крупной терке:картофель, лук, ветчину и сыр.

Добавляем соль и перец по вкусу.

Нарезаем мелко укроп.

К натертым ингредиентам добавляем измельченный укроп, яйца, муку и хорошо перемешиваем.

Хорошо разогреем растительное масло на сковороде и выкладываем картофельную массу столовой ложкой.

Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.

Подаем со сметаной или кетчупом!

Кушать подано!