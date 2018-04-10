Блины со шпинатом, сливочным сыром и красной рыбой

Фото: Kashevarnya.com

Как вариант закуски на праздничный стол можно подать блинчики со шпинатом, сливочным сыром и красной рыбой. Смотрятся блинчики красиво и ярко, очень сытное дополнение для большой компании.

Из указанных количеств ингредиентов получится 6 блинчиков, а если их подавать в виде кусочков, разделив на 3, то получится целая тарелка на стол.

Для теста Яйцо — 1 шт.

Замороженный шпинат — 100 г

Мука — 200 г

Молоко — 150 г

Вода — 150 г

Соль — щепотка

Растительное масло — 3 ст.л. Для начинки Сливочный крем-сыр — 90 г

Красная рыба — 180 г

Сливочное масло — для смазки

Процесс приготовления

Для приготовления блинов со шпинатом, для начала нужно разморозить шпинат. Понадобится 100 г шпината в замороженном виде, это примерно 4 порционных кубика. Лучше всего шпинат достать из морозилки и поместить в холодильник за 8-10 часов до приготовления, так вы правильно разморозите шпинат, сохранив его полезные свойства.

Фото: Kashevarnya.com

Для приготовления теста на блинчики смешать до однородности молоко, воду, соль, яйцо.

Добавить размороженный шпинат. Шпинат можно не отжимать, а добавить вместе с соком. Перемешать смесь миксером до однородности.

Фото: Kashevarnya.com

Добавлять муку и тщательно перемешивать шпинатное тесто до однородности.

Фото: Kashevarnya.com

Добавить растительное масло и перемешать в последний раз венчиком.

Фото: Kashevarnya.com

Сковороду смазать кусочком сливочного масла и хорошо разогреть.

Жарить блинчики на среднем огне 3 минуты с одной стороны и в два раза меньше с другой.

Фото: Kashevarnya.com

Каждый горячий блинчик смазывать сливочным маслом.

Фото: Kashevarnya.com

Каждый блинчик помазать сливочным крем-сыром и выложить сверху кусочки красной рыбы.

Здесь ориентируйтесь на свой вкус, если вы не любите много красной рыбы, то уменьшайте количество.

Фото: Kashevarnya.com

Блинчики аккуратно свернуть трубочкой и уложить в контейнер.

Для того, чтобы блинчики со шпинатом хорошо держали форму, оставьте их в холодильнике на 3 часа. Тогда блинчики легко разрезаются и сохраняют форму.