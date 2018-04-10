Блины со шпинатом, сливочным сыром и красной рыбой

Фото: Kashevarnya.com
Как вариант закуски на праздничный стол можно подать блинчики со шпинатом, сливочным сыром и красной рыбой. Смотрятся блинчики красиво и ярко, очень сытное дополнение для большой компании.
Из указанных количеств ингредиентов получится 6 блинчиков, а если их подавать в виде кусочков, разделив на 3, то получится целая тарелка на стол.
Для теста
- Яйцо — 1 шт.
- Замороженный шпинат — 100 г
- Мука — 200 г
- Молоко — 150 г
- Вода — 150 г
- Соль — щепотка
- Растительное масло — 3 ст.л.
Для начинки
- Сливочный крем-сыр — 90 г
- Красная рыба — 180 г
- Сливочное масло — для смазки
Процесс приготовления
Для приготовления блинов со шпинатом, для начала нужно разморозить шпинат. Понадобится 100 г шпината в замороженном виде, это примерно 4 порционных кубика. Лучше всего шпинат достать из морозилки и поместить в холодильник за 8-10 часов до приготовления, так вы правильно разморозите шпинат, сохранив его полезные свойства.
Фото: Kashevarnya.com
Для приготовления теста на блинчики смешать до однородности молоко, воду, соль, яйцо.
Добавить размороженный шпинат. Шпинат можно не отжимать, а добавить вместе с соком. Перемешать смесь миксером до однородности.
Фото: Kashevarnya.com
Добавлять муку и тщательно перемешивать шпинатное тесто до однородности.
Фото: Kashevarnya.com
Добавить растительное масло и перемешать в последний раз венчиком.
Фото: Kashevarnya.com
Сковороду смазать кусочком сливочного масла и хорошо разогреть.
Жарить блинчики на среднем огне 3 минуты с одной стороны и в два раза меньше с другой.
Фото: Kashevarnya.com
Каждый горячий блинчик смазывать сливочным маслом.
Фото: Kashevarnya.com
Каждый блинчик помазать сливочным крем-сыром и выложить сверху кусочки красной рыбы.
Здесь ориентируйтесь на свой вкус, если вы не любите много красной рыбы, то уменьшайте количество.
Фото: Kashevarnya.com
Блинчики аккуратно свернуть трубочкой и уложить в контейнер.
Для того, чтобы блинчики со шпинатом хорошо держали форму, оставьте их в холодильнике на 3 часа. Тогда блинчики легко разрезаются и сохраняют форму.
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