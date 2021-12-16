Французский пирог с грибами и шпинатом

тесто:

вода (холодная) - 3 ст.л.

мука - 230 г.

сливочное масло - 100 гр.

желтки яичные - 2 шт.

соль - 1 щепотка

начинка:

лук репчатый- 350 г.

растительное масло (для жарки)

грибы шампиньоны - 400 гр.

шпинат - 100 гр.

соевый соус - 2 ст.л.

соль

перец -

соус песто - по желанию 1 ст.л.

сметана - 150 гр.

яйцо куриное - 1 шт.

белки яичные - 2 шт.

сыр полутвёрдый - 150 гр.

Рецепт приготовления

Сперва поставьте в холодильник 3 ст.л воды, чтобы охладить.

Смешайте муку со сливочным маслом, желтками, щепоткой солью и холодной водой.

Замешайте мягкое, эластичное тесто.

Сразу тесто распределите в форме, в которой будете выпекать и поставьте в холодильник.

Обжарьте начинку и залейте в тесто.

Запекать в духовке при 180 градусов 35-40 минут.

Кушать подано!