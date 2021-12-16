Французский пирог с грибами и шпинатом

Ингредиенты
тесто:
вода (холодная) - 3 ст.л.
мука - 230 г.
сливочное масло - 100 гр.
желтки яичные - 2 шт.
соль - 1 щепотка
начинка:
лук репчатый- 350 г.
растительное масло (для жарки)
грибы шампиньоны - 400 гр.
шпинат - 100 гр.
соевый соус - 2 ст.л.
соль
перец -
соус песто - по желанию 1 ст.л.
сметана - 150 гр.
яйцо куриное - 1 шт.
белки яичные - 2 шт.
сыр полутвёрдый - 150 гр.
Рецепт приготовления
Сперва поставьте в холодильник 3 ст.л воды, чтобы охладить.
Смешайте муку со сливочным маслом, желтками, щепоткой солью и холодной водой.
Замешайте мягкое, эластичное тесто.
Сразу тесто распределите в форме, в которой будете выпекать и поставьте в холодильник.
Обжарьте начинку и залейте в тесто.
Запекать в духовке при 180 градусов 35-40 минут.
Кушать подано!
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