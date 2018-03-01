Запеканка творожная с брокколи

Ингредиенты:

Брокколи — 400 Гр

Творог обезжиренный — 200 Гр

Зеленый лук — 30 Гр

Яйца — 2 Шт

Чеснок — 2 Долька

Морская соль — Вѕ Ч.Л

Масло оливковое— 10 МЛ

Петрушка — 30 гр

Приготовление:

1. В первую очередь смешиваем творог с яйцами. Добавляем немного соли и хорошенько все размешиваем, должна получиться однородная масса.

2. Очищаем чеснок и мелко-мелко его нарезаем, затем добавляем его в творожную массу. Промываем зелень, и мелко ее нарезаем. Добавляем ее вслед за чесноком к творогу.

3. В немного подсоленную кипящую воду кладем брокколи, и минуты одну-две варим. Главное не переварить капусту, она должна оставаться достаточно твердой.

4. Приготовим широкую и низкую форму, смазываем ее маслом, а затем выложим на нее брокколи.

5. Приготовленной творожной смесью заливаем выложенную в форму капусту. Разогреваем духовой шкаф до температуры сто восемьдесят градусов и минут на тридцать-сорок отправляем форму запекаться.

6. После форму вынимаем, содержимое перекладываем на блюдо, даем немного остыть, и нарезаем кусочками.

Приятного аппетита!