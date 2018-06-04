Вкусные домашние котлеты из щуки с салом, приготовить легко. Но, многие даже не представляют, насколько вкусными могут быть котлеты из щуки.

Приготовление:

Щуку выпотрошить, очистить, удалить голову.

Отделить хребет.

Отделить кожу от филе и удалить кости.

Приготовить фарш для котлет из щуки. Через мясорубку пропустить лук, мясо и сало.

Ломтик батона размочить в молоке и тоже пропустить через мясорубку.

В фарш добавить яйцо, соль и перец по вкусу.

Хорошо вы месить фарш и приготовить панировочные сухарики.

Сформировать котлеты и обвалять в сухариках.

Обжарить на сковороде с растительным маслом на среднем огне по 8-9 минут с двух сторон.

Выложить котлеты из щуки на блюдо.

Котлеты из щуки готовы. Можно подавать к столу с любимым гарниром.

Приятного аппетита!