Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Котлеты из щуки

Вкусные домашние котлеты из щуки с салом, приготовить легко. Но, многие даже не представляют, насколько вкусными могут быть котлеты из щуки.
Котлеты из щуки
Ингредиенты:
  • Щука (1-1,2 кг) 1 шт
  • Сало свиное 100-150 г
  • Луковица 1 шт
  • Яйцо 1 шт
  • Ломтик батона 1 шт
  • Молоко 3 ст. л.
  • Масло для жарки по вкусу
  • Соль по вкусу
  • Перец по вкусу
Приготовление:

Щуку выпотрошить, очистить, удалить голову.

Щуку выпотрошить, очистить, удалить голову.

Отделить хребет.

Отделить хребет.

Отделить кожу от филе и удалить кости.

Отделить кожу от филе и удалить кости.

Приготовить фарш для котлет из щуки. Через мясорубку пропустить лук, мясо и сало.

Приготовить фарш для котлет из щуки. Через мясорубку пропустить лук, мясо и сало.

Ломтик батона размочить в молоке и тоже пропустить через мясорубку.

Ломтик батона размочить в молоке и тоже пропустить через мясорубку.

В фарш добавить яйцо, соль и перец по вкусу.

В фарш добавить яйцо, соль и перец по вкусу.

Хорошо вы месить фарш и приготовить панировочные сухарики.

Хорошо вы месить фарш и приготовить панировочные сухарики.

Сформировать котлеты и обвалять в сухариках.

Сформировать котлеты и обвалять в сухариках.

Обжарить на сковороде с растительным маслом на среднем огне по 8-9 минут с двух сторон.

Обжарить на сковороде с растительным маслом на среднем огне по 8-9 минут с двух сторон.

Выложить котлеты из щуки на блюдо.

Выложить котлеты из щуки на блюдо.

Котлеты из щуки

Котлеты из щуки готовы. Можно подавать к столу с любимым гарниром.

Приятного аппетита!

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