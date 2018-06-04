- Щука (1-1,2 кг) 1 шт
- Сало свиное 100-150 г
- Луковица 1 шт
- Яйцо 1 шт
- Ломтик батона 1 шт
- Молоко 3 ст. л.
- Масло для жарки по вкусу
- Соль по вкусу
- Перец по вкусу
Щуку выпотрошить, очистить, удалить голову.
Отделить хребет.
Отделить кожу от филе и удалить кости.
Приготовить фарш для котлет из щуки. Через мясорубку пропустить лук, мясо и сало.
Ломтик батона размочить в молоке и тоже пропустить через мясорубку.
В фарш добавить яйцо, соль и перец по вкусу.
Хорошо вы месить фарш и приготовить панировочные сухарики.
Сформировать котлеты и обвалять в сухариках.
Обжарить на сковороде с растительным маслом на среднем огне по 8-9 минут с двух сторон.
Выложить котлеты из щуки на блюдо.
Котлеты из щуки готовы. Можно подавать к столу с любимым гарниром.
Приятного аппетита!
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