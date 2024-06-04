Вкусные рулеты из блинчиков

1. Для теста: смешиваю яйцо, сахар, соль, муку и крахмал, перемешиваю венчиком, вливаю молоко, растительное масло и свекольный сок, хорошо перемешиваю венчиком.

2. Жарю блинчики на среднем огне с обеих сторон, главное блинчики не передержать, чтобы они не изменили цвет.

3. Для крема: соединяю крем сыр, сливки, сахарную пудру, лимонный сок, эту массу взбиваю блендером до густого состояния.

4. Кладу три блинчика друг на друга, смазываю кремом ( немного крема оставляю для украшения), подворачиваю бока и плотно сворачиваю в рулет, у меня получилось два рулета. Каждый рулет заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник на несколько часов.

5. Готовый рулет украшаю кремом (с помощью кондитерского шприца), клубникой, голубикой и мятой.

Кушать подано!



