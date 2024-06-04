Вкусные рулеты из блинчиков

нгредиенты
- тесто:
- яйцо - 1 шт.
- сахар - 10 г
- мука - 70 г
- крахмал кукурузный - 35 г
- молоко - 200 мл.
- масло растительное - 20 мл
- свекольный сок - 5 ст.л.
- соль - щепотка.
- крем:
- крем-сыр - 300 г
- сливки 33% - 40 мл
- сахарная пудра - 40 г
- лимонный сок - 1 ч.л.
- для украшения:
- клубника - 4 ягодки.
- голубика - 8 ягодок.
- мята
Рецепт приготовления
1. Для теста: смешиваю яйцо, сахар, соль, муку и крахмал, перемешиваю венчиком, вливаю молоко, растительное масло и свекольный сок, хорошо перемешиваю венчиком.
2. Жарю блинчики на среднем огне с обеих сторон, главное блинчики не передержать, чтобы они не изменили цвет.
3. Для крема: соединяю крем сыр, сливки, сахарную пудру, лимонный сок, эту массу взбиваю блендером до густого состояния.
4. Кладу три блинчика друг на друга, смазываю кремом ( немного крема оставляю для украшения), подворачиваю бока и плотно сворачиваю в рулет, у меня получилось два рулета. Каждый рулет заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник на несколько часов.
5. Готовый рулет украшаю кремом (с помощью кондитерского шприца), клубникой, голубикой и мятой.
Кушать подано!
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