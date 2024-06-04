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Четыре вкуса

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Вкусные рулеты из блинчиков

Фото к рецепту: Рулеты из блинчиков

нгредиенты

  • тесто:
  • яйцо - 1 шт.
  • сахар - 10 г
  • мука - 70 г
  • крахмал кукурузный - 35 г
  • молоко - 200 мл.
  • масло растительное - 20 мл
  • свекольный сок - 5 ст.л.
  • соль - щепотка.
  • крем:
  • крем-сыр - 300 г
  • сливки 33% - 40 мл
  • сахарная пудра - 40 г
  • лимонный сок - 1 ч.л.
  • для украшения:
  • клубника - 4 ягодки.
  • голубика - 8 ягодок.
  • мята

Рецепт приготовления

1. Для теста: смешиваю яйцо, сахар, соль, муку и крахмал, перемешиваю венчиком, вливаю молоко, растительное масло и свекольный сок, хорошо перемешиваю венчиком.

2. Жарю блинчики на среднем огне с обеих сторон, главное блинчики не передержать, чтобы они не изменили цвет.

3. Для крема: соединяю крем сыр, сливки, сахарную пудру, лимонный сок, эту массу взбиваю блендером до густого состояния.

4. Кладу три блинчика друг на друга, смазываю кремом ( немного крема оставляю для украшения), подворачиваю бока и плотно сворачиваю в рулет, у меня получилось два рулета. Каждый рулет заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник на несколько часов.

5. Готовый рулет украшаю кремом (с помощью кондитерского шприца), клубникой, голубикой и мятой.

Кушать подано!

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