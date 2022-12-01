Готовим вкусные тортеллини

Ингредиенты
тесто:
мука – 150 гр.
яйца – 1 шт.
яичный желток – 1 шт.
куркума (по желанию) – ¼ ч.л.
начинка:
ветчина – 40-50 гр.
вареная колбаса – 40-50 гр.
охотничьи колбаски – 40-50 гр.
сыр «пармезан» - 60-70 гр.
яичный белок – 1 шт.
мускатный орех – 0,5 ч.л.
бульон:
говядина – 800-900 гр.
вода – 2-3 л.
лук – 1-2 шт.
морковь – 1 шт.
листья сельдерея
гвоздика – 5-6 бутонов
соль
Рецепт приготовления
Приготовить начинку:
измельчить в блендере или на мясорубке ветчину и колбасы
натереть на мелкой терке пармезан - добавить к колбасному фаршу
отделить белок от желтка
желток отставить в сторону, а белок добавить к фаршу
сюда же добавить мускатный орех
измельчить начинку до однородности погружным блендером или еще раз пропустить через мясорубку
Накрыть начинку пищевой пленкой и убрать в холодильник на 4-12 часов
Приготовить бульон:
поставить на огонь кастрюлю с толстым дном
лук разрезать пополам и выложить на дно кастрюли разрезом вниз – обжарить до румяности
морковь нарезать крупными кольцами и добавить к луку
добавить в кастрюлю мясо, сельдерей и гвоздику
залить водой и довести до кипения
снять пенку, уменьшить нагрев до минимума
варить (томить) 2-4 часа
Приготовить тесто:
в просеянную муку добавить куркуму – перемешать
добавить яйцо и желток – собрать в комок
вымешивать тесто на протяжении 5-10 минут
завернуть тесто в пищевую пленку и оставить на столе на 20-30 минут
Сформировать тортеллини:
раскатать тесто в тонкий пласт (чем тоньше, тем лучше)
разрезать пласт теста на квадратики, размером 3х3 сантиметра
на каждый квадратик выложить ¼ чайной ложки начинки
соединить края теста таким образом, чтобы образовался треугольник с начинкой внутри
соединить друг с другом два длинных конца треугольника
Достать мясо из бульона, а бульон процедить через сито
Половину бульона перелить обратно в кастрюлю, и довести до кипения
В кипящий бульон добавить порцию заготовок тортеллини, еще раз довести до кипения и варить 2-3 минуты
Готовые тортеллини достать из бульона, выложить их в порционную тарелку и залить чистым бульоном (из второй половины)
Точно по такому же принципу приготовить остальные тортеллини
При подаче можно присыпать черным перцем
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