Готовим вкусные тортеллини

Ингредиенты

тесто:

мука – 150 гр.

яйца – 1 шт.

яичный желток – 1 шт.

куркума (по желанию) – ¼ ч.л.

начинка:

ветчина – 40-50 гр.

вареная колбаса – 40-50 гр.

охотничьи колбаски – 40-50 гр.

сыр «пармезан» - 60-70 гр.

яичный белок – 1 шт.

мускатный орех – 0,5 ч.л.

бульон:

говядина – 800-900 гр.

вода – 2-3 л.

лук – 1-2 шт.

морковь – 1 шт.

листья сельдерея

гвоздика – 5-6 бутонов

соль

Рецепт приготовления

Приготовить начинку:

измельчить в блендере или на мясорубке ветчину и колбасы

натереть на мелкой терке пармезан - добавить к колбасному фаршу

отделить белок от желтка

желток отставить в сторону, а белок добавить к фаршу

сюда же добавить мускатный орех

измельчить начинку до однородности погружным блендером или еще раз пропустить через мясорубку

Накрыть начинку пищевой пленкой и убрать в холодильник на 4-12 часов

Приготовить бульон:

поставить на огонь кастрюлю с толстым дном

лук разрезать пополам и выложить на дно кастрюли разрезом вниз – обжарить до румяности

морковь нарезать крупными кольцами и добавить к луку

добавить в кастрюлю мясо, сельдерей и гвоздику

залить водой и довести до кипения

снять пенку, уменьшить нагрев до минимума

варить (томить) 2-4 часа

Приготовить тесто:

в просеянную муку добавить куркуму – перемешать

добавить яйцо и желток – собрать в комок

вымешивать тесто на протяжении 5-10 минут

завернуть тесто в пищевую пленку и оставить на столе на 20-30 минут

Сформировать тортеллини:

раскатать тесто в тонкий пласт (чем тоньше, тем лучше)

разрезать пласт теста на квадратики, размером 3х3 сантиметра

на каждый квадратик выложить ¼ чайной ложки начинки

соединить края теста таким образом, чтобы образовался треугольник с начинкой внутри

соединить друг с другом два длинных конца треугольника

Достать мясо из бульона, а бульон процедить через сито

Половину бульона перелить обратно в кастрюлю, и довести до кипения

В кипящий бульон добавить порцию заготовок тортеллини, еще раз довести до кипения и варить 2-3 минуты

Готовые тортеллини достать из бульона, выложить их в порционную тарелку и залить чистым бульоном (из второй половины)

Точно по такому же принципу приготовить остальные тортеллини

При подаче можно присыпать черным перцем