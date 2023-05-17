Рецепт отличного жаркое в горшочке из теста

Тесто

1 В тёплой воде растворить 1 чайную ложку соли.

2 В чашу для замешивания теста просеять муку (500 г.). Сделать в муке небольшое углубление, вбить туда яйцо, влить воду, растопленное масло. Всё хорошо перемешать и замесить крутое тесто руками или миксером, при необходимости добавить ещё муки. Количество муки зависит от её влажности и размера яйца.

3 Вымешивать тесто до тех пор, пока оно не станет однородным и хорошо будет отставать от рук. На это уйдёт примерно 5-10 минут. Тесто скатать в шар. Завернуть тесто в пищевую пленку или положить в пакет, оставить на 30 минут при комнатной температуре. Так тесто станет более мягким и эластичным.

Начинка

4 Нарезать мелкими кубиками куриное филе, картофель и лук.

5 Добавить соль, перец, специи, растительное масло (2 ст. л.) и все тщательно перемешать.

6 Помидор черри разрезать пополам.

7 Тесто разделить на 6 равных частей, отрезать с каждого кусочка маленький кусочек на украшения, сформировать шарики.

8 Каждый шарик раскатать в лепешку, толщиной 2 см., диаметром примерно 18-19 см.

9 Перекладываем тесто в небольшую глубокую миску (размер миски 11см х 4,5см). В центр положить помидор.

10 Затем начинку (примерно 2-2,5 ст. л.). Добавить для сочности 1 ст. л. воды.

11 Соединить края теста, хорошо защипнуть.

12 Переворачиваем, перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой или ковриком для выпечки швом вниз.

Из кусочков теста которые отрезали на украшения, отрываем маленький кусочек, скатываем из него шарик формируем крышечку, затем раскатываем тесто в тонкий жгутик, и делаем бортики крышки.

Смазать горшочки яйцом.

Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов ориентировочно 1 час, вы конечно ориентируйтесь на свою духовку. Можно накрыть горшочки фольгой, чтобы начинка стала мягкой и сочной, примерно за 30 минут, до готовности.

13 Готовые горшочки достаем и даем немного остыть.

Кушать подано!