Рецепт сочной свинины на косточке

Ингредиенты
свинина на косточке - 500 гр.
перец горошек
кориандр
хлопья чили
соль
чеснок - 3 зубчика
растительное масло
Рецепт приготовления
В ступку высыпаем черный перец горошком, кориандр и хорошо разминаем.
Добавляем хлопья чили и соль, снова разминаем.
Пару зубчиков чеснока тонко нарезаем.
Свинину на кости очищаем от пленок и нарезаем на удобные порции.
Хорошо посыпаем подготовленными специями с двух сторон.
Также с двух сторон вдавливаем нарезанный чеснок и поливаем растительным маслом.
Обжариваем на сковороде с двух сторон до золотистой корочки буквально пару минут, чтоб мясо запечаталось и оставалось сочным.
Выкладываем на противень, сверху накрываем фольгой и запекаем 30 минут при температуре 180 градусов.
Мясо получается очень сочным и ароматным.
Кушать подано!
Свежие комментарии