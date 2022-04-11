Рецепт сочной свинины на косточке

свинина на косточке - 500 гр.

перец горошек

кориандр

хлопья чили

соль

чеснок - 3 зубчика

растительное масло

Рецепт приготовления

В ступку высыпаем черный перец горошком, кориандр и хорошо разминаем.

Добавляем хлопья чили и соль, снова разминаем.

Пару зубчиков чеснока тонко нарезаем.

Свинину на кости очищаем от пленок и нарезаем на удобные порции.

Хорошо посыпаем подготовленными специями с двух сторон.

Также с двух сторон вдавливаем нарезанный чеснок и поливаем растительным маслом.

Обжариваем на сковороде с двух сторон до золотистой корочки буквально пару минут, чтоб мясо запечаталось и оставалось сочным.

Выкладываем на противень, сверху накрываем фольгой и запекаем 30 минут при температуре 180 градусов.

Мясо получается очень сочным и ароматным.

Кушать подано!