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Четыре вкуса

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Рецепт вкусных маринованных грибов

Фото к рецепту: Самые вкусные маринованные грибы

Ингредиенты

  • грибы
  • 1/2 гол. свежего молодого чеснока
  • 2 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. каменной соли
  • 4-5 лавровых листа
  • 10-12 горошин черного перца
  • 6 горошин душистого перца
  • 3 бутона гвоздики
  • 2-3 г сухого укропа
  • 1 ст. воды
  • 80% уксусная эссенция

Рецепт приготовления

1. Грибы чистим, моем, режем крупно (губку нужно счищать, чтобы потом в банке ошметки не плавали).

2. Кладем нарезанные грибы в кастрюлю и добавляем 1 стакан воды (больше не нужно – они сами дадут много воды, и пены будет слишком много).

3. Ставим кастрюлю на огонь. Когда закипело, снимаем пену, как следует, делаем маленький огонек и оставляем грибы вариться на 50 минут (добавлять ничего не нужно, даже соль!), периодически мешаем. Когда грибы готовы – опускаются на дно.

4. Готовые грибы откидываем в дуршлаг, остужаем и, не промывая, перекладываем в стеклянные банки (заранее помытые и стерилизованные) на 2/3 от объема банки.

Стерилизация.

1. Банки помыть с моющим средством, а потом с содой.

2. Налить 1 см холодной воды.

3. Стерилизовать в микроволновке (800 Вт) примерно 6 минут (вода в банке должна закипеть).

4. Крышки, ложка и половник, помыть с моющим средством, потом с содой, положить в кастрюлю с холодной водой, после закипания стерилизовать 2 минуты.

Маринад (пропорции на 1 литр маринада).

1. На 1 литр воды берем 3 ч. л. 80% уксусной эссенции (или 1 стакан 9% уксуса - в этом случае воды берем на 1 стакан меньше от литра - этот вариант я предпочитаю).

2. Добавляем:

- полголовки свежего молодого чеснока – каждый зубчик режем на 3-4 части;

- 2 столовые ложки сахара;

- 1 столовую ложку каменной соли;

- 4-5 лавровых листа;

- 10-12 горошин черного перца;

- 6 горошин душистого перца;

- 3 бутона гвоздики;

- 2-3 грамма сухого укропа (можно и свежего добавить – вместо или пополам).

3. Все это (холодная вода) сразу смешиваем и ставим на огонь.

4. Доводим до кипения и выключаем – маринад готов.

5. Заливаем маринад в банки с грибами (ловим чеснок, лаврушку, перец – чтобы все это в баночках было). Грибы не должны торчать из маринада – их должен закрывать слой жидкости, но нужно оставить немного места до горловины банки – заливаем тонкий слой подсолнечного масла (своего рода «консервант») – пленкой покрывает грибы.

6. Закрываем банки винтовыми крышками (крепко, но не затягивать со всей силы).

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