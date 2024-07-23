Рецепт вкусных маринованных грибов

Ингредиенты
- грибы
- 1/2 гол. свежего молодого чеснока
- 2 ст.л. сахара
- 1 ст.л. каменной соли
- 4-5 лавровых листа
- 10-12 горошин черного перца
- 6 горошин душистого перца
- 3 бутона гвоздики
- 2-3 г сухого укропа
- 1 ст. воды
- 80% уксусная эссенция
Рецепт приготовления
1. Грибы чистим, моем, режем крупно (губку нужно счищать, чтобы потом в банке ошметки не плавали).
2. Кладем нарезанные грибы в кастрюлю и добавляем 1 стакан воды (больше не нужно – они сами дадут много воды, и пены будет слишком много).
3. Ставим кастрюлю на огонь. Когда закипело, снимаем пену, как следует, делаем маленький огонек и оставляем грибы вариться на 50 минут (добавлять ничего не нужно, даже соль!), периодически мешаем. Когда грибы готовы – опускаются на дно.
4. Готовые грибы откидываем в дуршлаг, остужаем и, не промывая, перекладываем в стеклянные банки (заранее помытые и стерилизованные) на 2/3 от объема банки.
Стерилизация.
1. Банки помыть с моющим средством, а потом с содой.
2. Налить 1 см холодной воды.
3. Стерилизовать в микроволновке (800 Вт) примерно 6 минут (вода в банке должна закипеть).
4. Крышки, ложка и половник, помыть с моющим средством, потом с содой, положить в кастрюлю с холодной водой, после закипания стерилизовать 2 минуты.
Маринад (пропорции на 1 литр маринада).
1. На 1 литр воды берем 3 ч. л. 80% уксусной эссенции (или 1 стакан 9% уксуса - в этом случае воды берем на 1 стакан меньше от литра - этот вариант я предпочитаю).
2. Добавляем:
- полголовки свежего молодого чеснока – каждый зубчик режем на 3-4 части;
- 2 столовые ложки сахара;
- 1 столовую ложку каменной соли;
- 4-5 лавровых листа;
- 10-12 горошин черного перца;
- 6 горошин душистого перца;
- 3 бутона гвоздики;
- 2-3 грамма сухого укропа (можно и свежего добавить – вместо или пополам).
3. Все это (холодная вода) сразу смешиваем и ставим на огонь.
4. Доводим до кипения и выключаем – маринад готов.
5. Заливаем маринад в банки с грибами (ловим чеснок, лаврушку, перец – чтобы все это в баночках было). Грибы не должны торчать из маринада – их должен закрывать слой жидкости, но нужно оставить немного места до горловины банки – заливаем тонкий слой подсолнечного масла (своего рода «консервант») – пленкой покрывает грибы.
6. Закрываем банки винтовыми крышками (крепко, но не затягивать со всей силы).
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