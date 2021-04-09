Голубцы наизнанку

Пошаговый рецепт приготовления

Нарезаем лук мелко.

Морковь трем на крупной терке.

Разогреваем казан с растительным маслом и выкладываем лук с морковью. Обжариваем, помешивая примерно 5 минут.

Капусту лучше квасить целыми кочанами. Так зимой легче снять листья и завернуть обычные голубцы. Но когда мне лень, можно отрезать четверть кочана, удалить кочерыжку и нарезать капусту мелко.

Как только лук с морковью размягчились, добавляем капусту и помешивая обжариваем все вместе еще около 10 минут.

Добавляем томатную пасту и черный перец. Перемешиваем.

Всыпаем предварительно промытый под проточной водой рис.

Вливаем кипяток. Он должен быть выше уровня риса примерно на 1,5 см. Накрываем казан крышкой и ставим на малую мощность плиты до полного впитывания воды.

По истечении времени, перемешиваем все ингредиенты и по необходимости добавляем соль. Снова накрываем казан крышкой и выключаем плиту. Через 15 минут подаем очень ленивые голубцы на стол. Приятного аппетита.