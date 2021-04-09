Голубцы наизнанку

Ингредиенты
- капуста квашеная – 500 г
- морковь – 1 штука
- лук – 2 штуки
- рис – 300 г
- масло подсолнечное – 50 мл
- томатная паста – 50 г
- перец черный – 0,25 чайной ложки
- соль (по необходимости)
Пошаговый рецепт приготовления
Нарезаем лук мелко.
Морковь трем на крупной терке.
Разогреваем казан с растительным маслом и выкладываем лук с морковью. Обжариваем, помешивая примерно 5 минут.
Капусту лучше квасить целыми кочанами. Так зимой легче снять листья и завернуть обычные голубцы. Но когда мне лень, можно отрезать четверть кочана, удалить кочерыжку и нарезать капусту мелко.
Как только лук с морковью размягчились, добавляем капусту и помешивая обжариваем все вместе еще около 10 минут.
Добавляем томатную пасту и черный перец. Перемешиваем.
Всыпаем предварительно промытый под проточной водой рис.
Вливаем кипяток. Он должен быть выше уровня риса примерно на 1,5 см. Накрываем казан крышкой и ставим на малую мощность плиты до полного впитывания воды.
По истечении времени, перемешиваем все ингредиенты и по необходимости добавляем соль. Снова накрываем казан крышкой и выключаем плиту. Через 15 минут подаем очень ленивые голубцы на стол. Приятного аппетита.
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