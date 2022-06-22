Рецепт вкусного холодного вишневого супа

Ингредиенты
свежая вишня без косточки – 500-1000 гр.
вода – 1 л.
сливки (сметана) – 200 мл.
сахар – 75-100 гр.
корица – 1 -2 палочки
гвоздика – 10 -15 бутонов
ванильный сахар – 10 гр.
цедра лимона – 0,5 шт.
крахмал – 1 ст.л.
лимонный сок – 1 ст.л.
дополнительно (по желанию):
белое вино – 15-20 мл. на 1 порцию
сливки (сметана)
миндальные хлопья
мята
Рецепт приготовления
1. Вишню помыть, обсушить и удалить косточки
2. Переложить вишню в кастрюлю и добавить сахар, корицу/гвоздики, ванильный сахар и воду
3. Довести содержимое кастрюли до кипения, затем убавить огонь до минимума и варить вишню 5-10 минут
4. Снять вишню с огня и удалить палочку корицы
5. Приготовить заправку:
• смешать крахмал и сливки
• при постоянном помешивании добавить в сливки немного горячего вишневого бульона
6. Тонкой струйкой ввести заправку с суп, который при этом необходимо перемешивать
7. Снова поставить суп на огонь, довести его до кипения и варить 2-3 минуты на медленном огне при постоянном помешивании
8. Снять суп с огня, накрыть пищевой пленкой «в контакт»
9. Остудить до комнатной температуры, а затем убрать в холодильник, чтобы он охладился
10. Охлажденный суп «пробить» погружным блендером до однородности
11. При подаче, в каждую порцию по желанию добавить вино, ягоды вишни без косточек, взбитые сливки или сметану, мяту и миндальные хлопья.
Свежие комментарии