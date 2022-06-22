Рецепт вкусного холодного вишневого супа

Ингредиенты

свежая вишня без косточки – 500-1000 гр.

вода – 1 л.

сливки (сметана) – 200 мл.

сахар – 75-100 гр.

корица – 1 -2 палочки

гвоздика – 10 -15 бутонов

ванильный сахар – 10 гр.

цедра лимона – 0,5 шт.

крахмал – 1 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

дополнительно (по желанию):

белое вино – 15-20 мл. на 1 порцию

сливки (сметана)

миндальные хлопья

мята

Рецепт приготовления

1. Вишню помыть, обсушить и удалить косточки

2. Переложить вишню в кастрюлю и добавить сахар, корицу/гвоздики, ванильный сахар и воду

3. Довести содержимое кастрюли до кипения, затем убавить огонь до минимума и варить вишню 5-10 минут

4. Снять вишню с огня и удалить палочку корицы

5. Приготовить заправку:

• смешать крахмал и сливки

• при постоянном помешивании добавить в сливки немного горячего вишневого бульона

6. Тонкой струйкой ввести заправку с суп, который при этом необходимо перемешивать

7. Снова поставить суп на огонь, довести его до кипения и варить 2-3 минуты на медленном огне при постоянном помешивании

8. Снять суп с огня, накрыть пищевой пленкой «в контакт»

9. Остудить до комнатной температуры, а затем убрать в холодильник, чтобы он охладился

10. Охлажденный суп «пробить» погружным блендером до однородности

11. При подаче, в каждую порцию по желанию добавить вино, ягоды вишни без косточек, взбитые сливки или сметану, мяту и миндальные хлопья.