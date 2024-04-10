Красим яйца на Пасху в чае каркаде

Яйца тщательно моем, кладем в кастрюлю.

Добавляем соль, уксус и заливаем водой, так чтобы яйца были полностью покрыты.

Засыпаем чаем и доводим до кипения.

После закипания варим ещё 10-15 минут.

Снимаем с огня и оставляем остывать и окрашиваться яйца на 1 час.

Прошло время достаем яйца на салфетку (можно сразу сполоснуть водой).

Протираем растительным маслом с использованием ватного диска или салфетки яйца, чтобы придать им блеск.

Яйца готовы.



Всех с наступающим праздником!