Красим яйца на Пасху в чае каркаде

Ингредиенты
- каркаде — 80 г
- соль — 1 ст.л.
- уксус (9%) — 1 ст.л.
- яйцо куриное (белые) — 5 шт.
- вода — 1 л
- масло растительное — 1 ч.л.
Рецепт приготовления
Яйца тщательно моем, кладем в кастрюлю.
Добавляем соль, уксус и заливаем водой, так чтобы яйца были полностью покрыты.
Засыпаем чаем и доводим до кипения.
После закипания варим ещё 10-15 минут.
Снимаем с огня и оставляем остывать и окрашиваться яйца на 1 час.
Прошло время достаем яйца на салфетку (можно сразу сполоснуть водой).
Протираем растительным маслом с использованием ватного диска или салфетки яйца, чтобы придать им блеск.
Яйца готовы.
Всех с наступающим праздником!
Свежие комментарии