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Четыре вкуса

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Красим яйца на Пасху в чае каркаде

Фото к рецепту: Яйца на пасху в чае каркаде

Ингредиенты

  • каркаде — 80 г
  • соль — 1 ст.л.
  • уксус (9%) — 1 ст.л.
  • яйцо куриное (белые) — 5 шт.
  • вода — 1 л
  • масло растительное — 1 ч.л.

 Рецепт приготовления

Яйца тщательно моем, кладем в кастрюлю.

Добавляем соль, уксус и заливаем водой, так чтобы яйца были полностью покрыты.

Засыпаем чаем и доводим до кипения.

После закипания варим ещё 10-15 минут.

Снимаем с огня и оставляем остывать и окрашиваться яйца на 1 час.

Прошло время достаем яйца на салфетку (можно сразу сполоснуть водой).

Протираем растительным маслом с использованием ватного диска или салфетки яйца, чтобы придать им блеск.

Яйца готовы.

Всех с наступающим праздником!

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