Куриные шарики в сливочном соусе

Пошаговый рецепт приготовления

✔️ Куриное филе нарежьте мелко. Репчатый лук также нужно измельчить.

✔️ В глубокой чашке к куриному филе добавьте яйцо, лук, соль, перец и все хорошо перемешайте.

✔️ Если фарш получился слишком жидким можно добавить одну столовую ложку картофельного крахмала, так фарш станет более густым.

✔️ Из мяса сделайте небольшие шарики и положите их в форму для запекания, смазанную маслом. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку, на 15 минут.

✔️ Пока шарики запекаются, приготовьте соус. Сыр нужно натереть на мелкой терке. Добавьте к сыру сливки и чеснок, все хорошо перемешайте.

✔️ Спустя 15 минут залейте шарики сливочным соусом и отправьте в духовку еще на 15 минут.

Куриные шарики подходят с любым гарниром! Перед подачей блюдо можно также украсить свежей зеленью.