Куриные шарики в сливочном соусе

Ингредиенты
- куриное филе 700 гр.
- сливки 200 мл.
- твердый сыр 100 гр.
- яйцо куриное 1 шт.
- чеснок 3 зубчика
- лук репчатый 1 шт.
- соль
- перец
Пошаговый рецепт приготовления
✔️ Куриное филе нарежьте мелко. Репчатый лук также нужно измельчить.
✔️ В глубокой чашке к куриному филе добавьте яйцо, лук, соль, перец и все хорошо перемешайте.
✔️ Если фарш получился слишком жидким можно добавить одну столовую ложку картофельного крахмала, так фарш станет более густым.
✔️ Из мяса сделайте небольшие шарики и положите их в форму для запекания, смазанную маслом. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку, на 15 минут.
✔️ Пока шарики запекаются, приготовьте соус. Сыр нужно натереть на мелкой терке. Добавьте к сыру сливки и чеснок, все хорошо перемешайте.
✔️ Спустя 15 минут залейте шарики сливочным соусом и отправьте в духовку еще на 15 минут.
Куриные шарики подходят с любым гарниром! Перед подачей блюдо можно также украсить свежей зеленью.
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