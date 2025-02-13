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Четыре вкуса

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Вкусные куриные крылышки с овощами

Фото к рецепту: Куриные крылья с овощами

Ингредиенты

  • куриные крылья - 1 кг
  • перец болгарский - 1 шт.
  • помидоры черри - 6 шт.
  • лук - 3 шт.
  • чеснок - 4 зубчика
  • петрушка - 1 пучок
  • соль - 1 ч.л.
  • масло растительное 150 мл
  • паприка сладкая - 1 ч.л.
  • кориандр молотый - 1 ст.л.
  • перец молотый - 0.5 ч.л.
  • уксус - 1 ст.л.
  • соевый соус - 1 ст.л.
  • соус терияки - 2 ст.л.

Рецепт приготовления

С куриных крыльев удаляю пальчики с помощью ножа, перерезаю на половину, перекладываю в глубокую миску, солю, добавляю черный перец, перемешиваю.

Нарезаю лук, одну луковицу- нарезаю кубиками, две -нарезаю полукольцами, перец - соломкой, помидоры нарезаю дольками, чеснок и зелень измельчаю.

В сковороду наливаю растительное масло, обжариваю лук, который нарезан кубиками до золотистого цвета, переливаю с маслом в пиалу, добавляю сладкую паприку, перемешиваю.

В сковороду наливаю растительное масло и обжариваю крылышки с обеих сторон до готовности.

В сковороду к обжаренным крылышкам ( предварительно сняв с огня), добавляю лук полукольцами, перец, помидоры, чеснок, жареный лук с паприкой, петрушку, молотый кориандр, уксус все перемешиваю, добавляю соевый соус ( 1- ст. л. соевого соуса и 2 ст. л. соуса терияки), перемешиваю, пробую на соль, накрываю крышкой и даю настоятся.

Кушать подано!

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