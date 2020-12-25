Новогодние украшения дома и праздничного стола. Часть 1

К началу декабря витрины магазинов по всему миру уже заполнены огнями и гирляндами, оформленными подарками и новогодними декорациями. Каждый год появляются новые тренды по украшению дома, рекомендуемые цвета и блюда для праздничного стола. В любой точке мира можно купить любые игрушки и ёлку по вкусу, но все же народы разных стран сохраняют свои традиции. Заглянем немного в историю Нового года и Рождества, вспомним как украшали первые елки в России и чем мы украшаем дом сегодня. Посмотрим на мировые традиции и, может быть, возьмем на заметку как интересно и небанально можно украсить свое жилище к праздникам сегодня.

Традиция наряжать новогоднюю елку пришла из средневековой Германии. Вечнозеленые ели почитали как символ бессмертия и возрождения, к тому же, в отличие от других хвойных деревьев, они имеют более симметричную форму пирамиды. Правда, раньше самое высокое и красивое дерево выбирали в лесу и вешали на него разноцветные тряпочки, веревочки, закрепляли свечи. После принятия христианства германские народы придали обряду новый смысл, и ель стала рождественским деревом. И уже тогда их стали срубать и приносить в дома.

Украшали первые праздничные ёлки обычно яблоками и свечами. Свечи символизировали ангельскую чистоту, яблоки были библейским символом, звезда на верхушке символизировала Вифлеемскую звезду.

И только позже на дерево стали вешать пряники, печенье, орехи и фрукты, завернутые в фольгу.

Стеклянные ёлочные украшения также изобрели в Германии, и уже в середине XIX века их стали массово производить. Примерно в то же время огоньки свечей уступили место электрическим гирляндам.

В России обычай украшать хвойную красавицу ввел Петр I в 1700году, по примеру других держав.

В зависимости от достатка семьи на елки, как и во всем мире вешали различные съедобные украшения: яблоки, мандарины, апельсины, морковь, картофель, яйца, орехи, вафли, пряники, фигурный сахар и леденцы. Иногда сласти запаковывали в цветную бумагу или фольгу. Все это нужно было съесть в новогоднюю ночь, а обертку оставить на елке. Еще одним частым украшением была безликая тряпичная кукла Берегиня — защита от бед и болезней, ее делали самостоятельно и бережно хранили как семейный талисман. Сейчас возродилась мода на народные промыслы, и появилось множество мастеров по изготовлению современных версий этих куколок.

В советские годы, после 30-х годов, когда шла борьба с религией, рождественскую звезду заменили красной пятиконечной звездой, по подобию звезд с башен Кремля, христианские свечи и ангелы сменились стеклянными фигурками, шарами и гирляндами.

В период после Великой отечественной войны появилось огромное количество игрушек из ваты и стекла: животных, шишек, клоунов и кукол, героев сказок. Отдельно стоит отметить большое количество патриотических фигурок: космонавтов, солдатиков, парашютистов.

После 1960-х годов, красная звезда стала все реже появляться на елках в квартирах нашей страны, ее заменили макушки-пики, которые тоже отсылали нас к ракетам, покоряющим космос.

Невозможно не отметить любовь к китайскому гороскопу, которая в нашей стране не ослабевает с 80-х годов и до сих пор. Ежегодно одно из 12 животных цикла, будь то петух, бык или свинья, диктует цвета декора и одежды, и даже выбор блюд для праздничного стола.

Что касается традиционного новогоднего стола, то десятилетиями любимый набор блюд оставался неизменным: оливье, селедка под шубой, мандарины и шампанское, часто запекают утку или курицу.

Продолжение следует…)