Как украсить новогодний стол – 2021: оформление блюд и декор стола

Приготовления к Новому году обычно начинаются задолго до праздника. Мы выбираем подарки, закупаем продукты, составляем меню. Нелишним будет подумать и о том, как украсить новогодний стол – 2021 для встречи года Быка. Говорят, если приготовленные блюда, убранство стола понравятся новому символу, год станет особенно успешным, порадует хорошими событиями.

Особенности сервировки в год Быка

Что мы знаем о быке? Астрологи утверждают, что это трудолюбивое животное, консервативное, склонное к сохранению семейных ценностей и традиций. Праздновать наступление года белого металлического Быка рекомендуется дома, в узком семейном кругу. Но если на празднике не будет толпы гостей, то это вовсе не значит, что можно пренебречь украшением стола и новогодних блюд при встрече 2021 года.

Бык немного тщеславен, любит внимание. Ему понравятся статуэтки, свечи, другие элементы декора в форме бычка, расставленные по дому.

Стихия хозяина года — деревенские просторы. Не стоит плотно уставлять стол блюдами – лучше принести их в несколько этапов. Если в сервировке праздничного стола вы предпочитаете придерживаться какого-то единого стиля, обратите внимание на сканди, экостиль, рустикальный, минимализм, классику.

Если у вас красивый деревянный стол, не прячьте его под скатерть полностью. Вышитому или слишком красочному текстилю предпочтите простой льняной, фарфоровой расписной посуде — керамическую. Используйте деревянные подставки, тканевые салфетки, перевязанные грубой бечевкой, простой декор из свечей и еловых веток. Получится сдержанно, стильно, красиво.

Подходящие цвета

Бык будущего года белый, металлический. Естественно, ему понравятся светлые пастельные цвета. С другой стороны, он консерватор, а значит, ему придется по душе и новогодняя классика – красный (как костюм Санты), зеленый (как елка), коричневый (цвет корицы). А еще снежинки, пестрый текстиль с изображением хвойных венков, карамельных леденцов, оленей и прочей атрибутики.

Чтобы удержаться в рамках хорошего вкуса, яркий текстиль (скатерти, салфетки) сочетайте с посудой белого цвета или другого светлого оттенка, но без рисунка. Декоративную посуду с принтом лучше ставить на белую скатерть.

Конечно же, хозяин года оценит металлические элементы сервировки или металлизированные («под серебро», «под золото» и др.)

Какие блюда можно подавать к новогоднему столу?

Выбирая вкусные рецепты для новогоднего стола, не забывайте, что бык травояден. Меню с гарниром из злаковых, овощной нарезкой и обилием легких салатов придется ему по вкусу. А вот блюда из говядины бык точно не оценит.

Если вы не представляете новогодний стол без заливного, откажитесь от привычного говяжьего языка. Приготовьте лучше не менее традиционную заливную рыбу. Только вместо желатина, который получают из говяжьих костей, используйте агар-агар.

Лучшим украшением блюд на новогоднем столе в 2021 году станет зелень. Петрушка, укроп, базилик, зеленый лук — все это порадует глаза, обоняние, желудок и точно понравится быку. Присмотритесь к этим простым закускам — что-то из них вам точно захочется приготовить. Согласитесь, особую прелесть им придают листочки свежего салата, зеленый огурчик, веточка укропа.

Фантазия хозяек расцветает, когда дело доходит до оформления новогодних салатов. Вот такая «Селедка под шубой» не позволит усомниться в том, какой праздник мы встречаем.

Как оригинально украсить новогодний стол – 2021?

Декор стола на Новый 2021 год может быть простым, но все же он должен присутствовать. Очень важно создать атмосферу праздника, провожая прошедший високосный год и встречая наступающий.

В интернете есть множество идей новогодних украшений, которые несложно создать своими руками. Можно найти красивые фото, которые вдохновят вас на творчество, или полноценные мастер-классы. Заняться изготовлением декора лучше вместе с детьми. Это подарит им радость ожидания праздника, сплотит семью и точно понравится белому быку.

Композиции из еловых веток, цветных шаров, искусственных ягод, пенопластового снега могут быть небольшими и умещаться в бокалах. Если у вас есть большая прозрачная ваза, можно поставить один большой новогодний букет в центре стола. Маленькие елочки из свежего огурца или из разнообразных фруктов на шпажках понравятся детям и займут почетные места напротив каждого участника застолья.

Обязательно купите баллончик с «серебряной» или «золотой» краской. Покрасить любой декор в цвет металла будет уместно в этом году.