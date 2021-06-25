Четыре вкуса

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Летний суп-пюре из кабачков

Фото к рецепту: Суп-пюре из кабачков

Ингредиенты

  • рисово-луковая основа для супов-пюре:
  • репчатый лук – 200 г
  • сливочное масло – 40 г
  • вода горячая – 1 л
  • круглозерный рис – 140 г
  • соль
  • свежемолотый чёрный перец
  • для супа:
  • кабачки или цуккини – 700 г
  • молоко – 750 мл
  • сушеный эстрагон – 0,5 ч.л.
  • рисово-луковая основа для супов пюре
  • сливки 20% - 125 мл
  • для украшения листья петрушки

Рецепт приготовления

Обжарьте лук, нарезанный мелким кубиком, на слабом огне в сливочном масле, около 7-8 минут или пока лук не станет мягким и прозрачным. Положите промытый рис и  влейте 1 литр горячей воды, варить около 20 минут или пока рис не станет мягким.

Пока варится основа, отрежьте у кабачков жесткие кончики и стебелек и помойте их, но не счищайте кожуру. Натрите кабачки на крупной терке. За 5-6 минут до готовности суповой основы добавьте к ней ¾ кабачков и молоко. Проварите 5-6 минут. При помощи погружного блендера, пюрируйте содержимое кастрюли, у вас должно получиться однородное, сливочное, слегка густоватое пюре. Вмешайте сливки по вкусу, добавьте оставшиеся кабачки, соль, эстрагон, чёрный перец. Затем проварите еще 2-3 минуты, чтобы кабачки стали мягкими. При подаче украсьте тарелки с супом свежей зеленью.

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