Летний суп-пюре из кабачков

Рецепт приготовления

Обжарьте лук, нарезанный мелким кубиком, на слабом огне в сливочном масле, около 7-8 минут или пока лук не станет мягким и прозрачным. Положите промытый рис и влейте 1 литр горячей воды, варить около 20 минут или пока рис не станет мягким.

Пока варится основа, отрежьте у кабачков жесткие кончики и стебелек и помойте их, но не счищайте кожуру. Натрите кабачки на крупной терке. За 5-6 минут до готовности суповой основы добавьте к ней ¾ кабачков и молоко. Проварите 5-6 минут. При помощи погружного блендера, пюрируйте содержимое кастрюли, у вас должно получиться однородное, сливочное, слегка густоватое пюре. Вмешайте сливки по вкусу, добавьте оставшиеся кабачки, соль, эстрагон, чёрный перец. Затем проварите еще 2-3 минуты, чтобы кабачки стали мягкими. При подаче украсьте тарелки с супом свежей зеленью.

Видео