У себя на Другой Кухне несколько недель составляем меню ужинов на неделю и делимся со своими зрителями. Облегчаем жизнь себе и всем кто нас смотрит. Согласитесь, вопрос, что приготовить, беспокоит очень часто. И мы его стараемся решить.

Есть несколько видео рецептов, которые стали очень популярны. Сегодня напишу рецепт приготовления одного и них.

Капустные завиванцы. Сытный и интересный рецепт на ужин. Есть капуста, мясо и вкусный соус-бульон, но это не голубцы!

В первую очередь обжариваем лук (порезанный соломкой) и морковь. Это часть начинки и что бы было не только вкусно, но и красиво, лучше обжаривать по отдельности.

Мясо хорошо отбиваем, получаются длинные отбивные. Солим и перчим с двух сторон, и для удобства разрезаем пополам.

Пекинскую капусту разбираем на листья (по количеству подготовленных отбивных). И минут на пять заливаем кипятком, пусть листья станут еще мягче. Можно использовать и белокочанную капусту, только толстые прожилки необходимо вырезать.

Формируем рулетики. Лист капусты, сверху пласт мяса и на край выкладываем обжаренные лук и морковь.

Полученные завиванцы выкладываем в кастрюлю, заливаем стаканом горячей воды и сверху раскладываем порезанные помидоры (у меня замороженные, из летних заготовок). Готовим под крышкой минут 30, нагрев средний.

В конце получившийся бульон солим и заправляем соусом. Для соуса смешали сметану, муку и зелень укропа. Даем покипеть еще минут 10.

Очень вкусно и красиво все получилось! Повторяйте на здоровье, готовьте с удовольствием!