Четыре вкуса

305 874 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • елена дыскина22 декабря, 2:09
    Дай то Бог!Год Быка – 2021: ...
  • natanekrasova469 декабря, 7:17
    пекла по Вашему рецепту только с капустой.Тесто обалденное. Спасибо.Вкуснейший пирог ...
  • Алексей2 декабря, 13:49
    вкуснотищаЛенивый кето-пиро...

Капустные завиванцы

Фото к рецепту: Капустные завиванцы. заворачиваем мясо в лист капусты и заливаем соусом - не голубцы

Ингредиенты

  • пекинская капуста
  • отбивные 4-5 шт
  • помидоры 3-4 шт
  • сметана 150 мл
  • мука 1 ст.лож
  • лук 1 шт
  • морковь 1 шт
  • укроп
  • соль, черный перец

Пошаговый рецепт приготовления

У себя на Другой Кухне несколько недель составляем меню ужинов на неделю и делимся со своими зрителями. Облегчаем жизнь себе и всем кто нас смотрит. Согласитесь, вопрос, что приготовить, беспокоит очень часто. И мы его стараемся решить.

Есть несколько видео рецептов, которые стали очень популярны. Сегодня напишу рецепт приготовления одного и них.

Капустные завиванцы. Сытный и интересный рецепт на ужин. Есть капуста, мясо и вкусный соус-бульон, но это не голубцы!

В первую очередь обжариваем лук (порезанный соломкой) и морковь. Это часть начинки и что бы было не только вкусно, но и красиво, лучше обжаривать по отдельности.

Мясо хорошо отбиваем, получаются длинные отбивные. Солим и перчим с двух сторон, и для удобства разрезаем пополам.

Пекинскую капусту разбираем на листья (по количеству подготовленных отбивных). И минут на пять заливаем кипятком, пусть листья станут еще мягче. Можно использовать и белокочанную капусту, только толстые прожилки необходимо вырезать.

Формируем рулетики. Лист капусты, сверху пласт мяса и на край выкладываем обжаренные лук и морковь.

Полученные завиванцы выкладываем в кастрюлю, заливаем стаканом горячей воды и сверху раскладываем порезанные помидоры (у меня замороженные, из летних заготовок). Готовим под крышкой минут 30, нагрев средний.

В конце получившийся бульон солим и заправляем соусом. Для соуса смешали сметану, муку и зелень укропа. Даем покипеть еще минут 10.

Очень вкусно и красиво все получилось! Повторяйте на здоровье, готовьте с удовольствием!

Пошаговые фото рецепта

Капустные завиванцы. заворачиваем мясо в лист капусты и заливаем соусом - не голубцы: фото шаг 1Капустные завиванцы. заворачиваем мясо в лист капусты и заливаем соусом - не голубцы: фото шаг 2Капустные завиванцы. заворачиваем мясо в лист капусты и заливаем соусом - не голубцы: фото шаг 3Капустные завиванцы. заворачиваем мясо в лист капусты и заливаем соусом - не голубцы: фото шаг 4Капустные завиванцы. заворачиваем мясо в лист капусты и заливаем соусом - не голубцы: фото шаг 5Капустные завиванцы. заворачиваем мясо в лист капусты и заливаем соусом - не голубцы: фото шаг 6Капустные завиванцы. заворачиваем мясо в лист капусты и заливаем соусом - не голубцы: фото шаг 7

Видео рецепт

Ссылка на первоисточник
мясообедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовкусноготовитькулинарияовощи
Обсудить

Картина дня

наверх