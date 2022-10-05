Рецепт слоеного салата с грибами и копчёной курицей

Ингредиенты
- 200 гр. копченой курицы
- 200 гр. маринованных грибов
- 5 яиц
- 150 гр. сыра (чеддер, масдам, гауда и т.п.)
- майонез
Рецепт приготовления
Всего 5 ингредиентов и то, варить нужно лишь яйца, а все остальное только резать. Идеально же!))
Курицу и грибы мелко порезать.
Яйца отварить.
Белки отделить от желтков. И по-отдельности натереть на терке.
Сыр тоже на мелкой терке.
А дальше выложить все слоями.
Для красивой подачи можно выпендриться и выкладывать в форму для салатов.
Если нет формы - просто берем пластиковую бутылку, отрезаем верх и них и вуаля - у вас есть форма!))
Выкладываем:
курица, грибы, слой майонеза, белки, слой майонеза, сыр, желтки.
Кушать подано!
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