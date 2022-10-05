Четыре вкуса

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Рецепт слоеного салата с грибами и копчёной курицей

Фото к рецепту: Слоеный салат с копчёной курицей и грибами

Ингредиенты

  • 200 гр. копченой курицы
  • 200 гр. маринованных грибов
  • 5 яиц
  • 150 гр. сыра (чеддер, масдам, гауда и т.п.)
  • майонез

Рецепт приготовления

Всего 5 ингредиентов и то, варить нужно лишь яйца, а все остальное только резать. Идеально же!))

Курицу и грибы мелко порезать.

Яйца отварить.

Белки отделить от желтков. И по-отдельности натереть на терке.

Сыр тоже на мелкой терке.

А дальше выложить все слоями.

Для красивой подачи можно выпендриться и выкладывать в форму для салатов.

Если нет формы - просто берем пластиковую бутылку, отрезаем верх и них и вуаля - у вас есть форма!))

Выкладываем:

курица, грибы, слой майонеза, белки, слой майонеза, сыр, желтки.

Кушать подано!

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