Рецепт слоеного салата с грибами и копчёной курицей

Рецепт приготовления

Всего 5 ингредиентов и то, варить нужно лишь яйца, а все остальное только резать. Идеально же!))

Курицу и грибы мелко порезать.

Яйца отварить.

Белки отделить от желтков. И по-отдельности натереть на терке.

Сыр тоже на мелкой терке.

А дальше выложить все слоями.

Для красивой подачи можно выпендриться и выкладывать в форму для салатов.

Если нет формы - просто берем пластиковую бутылку, отрезаем верх и них и вуаля - у вас есть форма!))

Выкладываем:

курица, грибы, слой майонеза, белки, слой майонеза, сыр, желтки.

Кушать подано!