Оладьи с огурцами

Рецепт приготовления

Огурцы очистить и натереть на терке

Добавить тертый картофель

Добавить соль, перемешать и отставить на 30 мин

Отжать жидкость

Лук, чеснок и перец измельчить и вместе с мукой добавить в общую массу

Вымесить и отставить на 10 мин

Жарить на разогретой сковороде на огне выше среднего, до образования румяной корочки

Сервировать с овечьим сыром, зеленью и свежими томатами

Приятного аппетита!