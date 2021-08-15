Оладьи с огурцами

Ингредиенты
- огурцы 500 гр.
- картофель 300 гр.
- мука кукурузная 150 гр.
- лук 1 шт.
- чеснок 4 зуб.
- перец красный 1 шт.
- масло растительное 250 мл.
Рецепт приготовления
Огурцы очистить и натереть на терке
Добавить тертый картофель
Добавить соль, перемешать и отставить на 30 мин
Отжать жидкость
Лук, чеснок и перец измельчить и вместе с мукой добавить в общую массу
Вымесить и отставить на 10 мин
Жарить на разогретой сковороде на огне выше среднего, до образования румяной корочки
Сервировать с овечьим сыром, зеленью и свежими томатами
Приятного аппетита!
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