Четыре вкуса

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Оладьи с огурцами

Фото к рецепту: Оладьи не из кабачков, а с огурцом

Ингредиенты

  • огурцы 500 гр.
  • картофель 300 гр.
  • мука кукурузная 150 гр.
  • лук 1 шт.
  • чеснок 4 зуб.
  • перец красный 1 шт.
  • масло растительное 250 мл.

Рецепт приготовления

Огурцы очистить и натереть на терке

Добавить тертый картофель

Добавить соль, перемешать и отставить на 30 мин

Отжать жидкость

Лук, чеснок и перец измельчить и вместе с мукой добавить в общую массу

Вымесить и отставить на 10 мин

Жарить на разогретой сковороде на огне выше среднего, до образования румяной корочки

Сервировать с овечьим сыром, зеленью и свежими томатами

Приятного аппетита!

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