Готовим вкусные фаршированные перцы

Ингредиенты
- болгарский перец
- 700-800 гр. фарша
- 150 гр. риса
- соль
- перец
- 3 ст.л. сметаны (можно заменить на майонез)
- 3 ст.л. кетчупа
- 1 ч.л. горчицы (по желанию)
- 1 ст.л. острого соуса (по желанию, я добавляла шрирачу)
- вода
Рецепт приготовления
Рис замачиваем в кипятке и убираем в сторону на 10-15 минут (если необходимо, то рис можно заранее промыть).
В это время из перцев вырезаем сердцевинки и убираем внутренние перегородки, чтобы не возникла горечь.
Из риса сливаем воду, смешиваем рис с фаршем.
Солим, перчим.
По желанию можно добавить сушеные травки, паприку, сушеный чеснок и прочие специи на свой вкус.
Начиняем перцы фаршем.
Далее перцы остается только потушить.
Для этого делаем наипростейший соус: сметану и кетчуп смешиваем в равных пропорциях.
По желанию добавляем горчицу, острый соус и в принципе, все что найдется подходящего в холодильнике))
Добавляем в соус воду и готово.
Перцы выкладываем штабелями в кастрюлю.
Заливаем соусом - он должен почти полностью покрывать перцы.
Если соуса не хватило - долейте обычной воды.
Тушим на медленном огне под крышкой 40-45 минут.
Соус кажется подозрительно простым, тем более что в классических рецептах делают зажарку из морковки и лука, добавляют томаты.
Кушать подано!
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