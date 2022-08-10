Четыре вкуса

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Готовим вкусные фаршированные перцы

Фото к рецепту: Рецепт фаршированных перцев

Ингредиенты

  • болгарский перец
  • 700-800 гр. фарша
  • 150 гр. риса
  • соль
  • перец
  • 3 ст.л. сметаны (можно заменить на майонез)
  • 3 ст.л. кетчупа
  • 1 ч.л. горчицы (по желанию)
  • 1 ст.л. острого соуса (по желанию, я добавляла шрирачу)
  • вода

Рецепт приготовления

Рис замачиваем в кипятке и убираем в сторону на 10-15 минут (если необходимо, то рис можно заранее промыть).

В это время из перцев вырезаем сердцевинки и убираем внутренние перегородки, чтобы не возникла горечь.

Из риса сливаем воду, смешиваем рис с фаршем.

Солим, перчим.

По желанию можно добавить сушеные травки, паприку, сушеный чеснок и прочие специи на свой вкус.

Начиняем перцы фаршем.

Далее перцы остается только потушить.

Для этого делаем наипростейший соус: сметану и кетчуп смешиваем в равных пропорциях.

По желанию добавляем горчицу, острый соус и в принципе, все что найдется подходящего в холодильнике))

Добавляем в соус воду и готово.

Перцы выкладываем штабелями в кастрюлю.

Заливаем соусом - он должен почти полностью покрывать перцы.

Если соуса не хватило - долейте обычной воды.

Тушим на медленном огне под крышкой 40-45 минут.

Соус кажется подозрительно простым, тем более что в классических рецептах делают зажарку из морковки и лука, добавляют томаты.

Кушать подано!

 

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