Кто ест самую здоровую еду на планете?

Эту еду называют самой полезной, безвредной и вкусной. Это то, что едят космонавты . Расскажем вам, как делают еду в тюбиках и, главное, как ее едят космонавты.

Космофуд делаю только из натуральных продуктов, никаких консервантов, красителей и другой химии! Вся продукция строго проверяется по стандартам качества. В России производством космической еды работает целый институт — пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии (НИИППИСПТ).

Самая здоровая еда на планете выглядит как сухпаек. Первые и вторые блюда, творог, напитки и некоторые другие продукты замораживаются при температуре от –30° до –70°, а потом высушиваются под вакуумом. Это делается, чтобы сохранить 97% пищевых свойств, сделать вес меньше, а срок хранения — больше.

Мясо и рыбу подвергают термической стерилизации и закатывают в консервы. А в США мясо еще и облучают, что по российским стандартам запрещено.

А вот орехи и фрукты поставляются на МКС в неизменном виде. Их всего лишь обрабатывают специальными растворами, богатыми антиоксидантами, которые позволяют сохранить свежесть до 40 дней.

Некоторые продукты и вовсе могут храниться до трех лет. «Так что с точки зрения обеспечения питания полет пилотируемого корабля, скажем, на Марс особых проблем не представляет», — заявил в одном из интервью директор института «о вкусной и здоровой пище» Виктор Добровольский.

На МКС установлены специальные автоматы, «самовары» — как их называют сами космонавты, которые нагревают воду лишь до 85°, потому что температура воды в космосе не поднимается выше.

Космонавты разных стран имеют свой рацион, привычный в их стране. Так, японцы не могут обойтись без суши, супа с лапшой, соевого соуса и множества видов зеленого чая.

Китайцы едят более знакомую нам пищу — свинину, рис и курицу. Американцы умудряются взять с собой в Космос бургеры. Но самая изысканная кухня у французов — помимо привычной еды они балуют себя деликатесами, например трюфелями.

Дневной рацион российского космонавта составляет 3200 калорий, разбитых на четыре приема пищи. Сколько же стоит космическая еда? Суточное питание обходится космическому ведомству в 18-20 тысяч рублей. Цена так высока не столько из-за приготовления, сколько из-за доставки еды на МКС (5-7 тысяч долларов за килограмм веса).

Репортаж о космическом столе прямо с МКС: