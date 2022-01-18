Вкусные шанежки с картофелем

Ингредиенты

для теста:

мука пшеничная - 400 гр.

молоко - 220 гр.

дрожжи быстрые – 5 гр.

сахар – 30 гр.

сливочное масло - 30 гр.

яйцо - 1 шт.

соль - 5 гр.

для начинки:

картофель – 600 гр.

молоко – 100 гр.

яйцо - 1 шт. 50 гр.

сметана - 65 гр.

смесь припав «картофель ароматный»

для смазывания:

сливочное масло – 10 гр.

для посыпки:

сыр – 60 гр.

Рецепт приготовления

В глубокую чашу просеять муку.

Добавить дрожжи, сахар, соль, яйцо, молоко и начинаем замешивать тесто.

Когда тесто начнёт собираться в комок, добавляем растопленное сливочное масло и продолжаем вымешивать.

Когда всё масло вмешается в тесто, припыляем стол мукой и вымешиваем тесто уже на столе.

Тесто получается нежное и эластичное.

Подкатываем его в шар, убираем в глубокую чашу, накрываем и даём тесту подняться в течении 1-2 часов.

Тесто должно увеличится, как минимум в два раза.

Пока расстаивается тесто, подготовим начинку.

Картофель чистим и отвариваем в подсоленной воде.

Затем сливаем воду и толкушкой мнём картофель в пюре.

Добавляем горячее молоко, яйцо, сметану, перемешиваем до образования однородной массы.

Добавляем приправы, если нужно подсаливаем и ещё раз перемешиваем.

Начинка готова.

Когда тесто поднимется, слегка его обминаем и формируем из него 12 шариков массой 60—70 г.

Укладываем их на промазанный лист на расстоянии один от другого 5-6- см. и даем расстояться 10-15 минут.

Затем придаём им форму лепёшки диаметром 7-8 см. с бортиком (подобно в видеорецепте).

На лепешку выкладываем по 2 ст.л. начинки.

Слегка смазать растопленным сливочным маслом, посыпать тёртым сыром.

Отправляем противень с шаньгами в разогретую до 210 градусов духовку (нагрев верх-низ) примерно на 15 минут.

Смотрите по внешнему виду! Шанежки должны подняться и зарумяниться в меру.

Выкладываем шаньги с картофелем на блюдо и зовем домочадцев пить чай!