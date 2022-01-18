Вкусные шанежки с картофелем

Ингредиенты
для теста:
мука пшеничная - 400 гр.
молоко - 220 гр.
дрожжи быстрые – 5 гр.
сахар – 30 гр.
сливочное масло - 30 гр.
яйцо - 1 шт.
соль - 5 гр.
для начинки:
картофель – 600 гр.
молоко – 100 гр.
яйцо - 1 шт. 50 гр.
сметана - 65 гр.
смесь припав «картофель ароматный»
для смазывания:
сливочное масло – 10 гр.
для посыпки:
сыр – 60 гр.
Рецепт приготовления
В глубокую чашу просеять муку.
Добавить дрожжи, сахар, соль, яйцо, молоко и начинаем замешивать тесто.
Когда тесто начнёт собираться в комок, добавляем растопленное сливочное масло и продолжаем вымешивать.
Когда всё масло вмешается в тесто, припыляем стол мукой и вымешиваем тесто уже на столе.
Тесто получается нежное и эластичное.
Подкатываем его в шар, убираем в глубокую чашу, накрываем и даём тесту подняться в течении 1-2 часов.
Тесто должно увеличится, как минимум в два раза.
Пока расстаивается тесто, подготовим начинку.
Картофель чистим и отвариваем в подсоленной воде.
Затем сливаем воду и толкушкой мнём картофель в пюре.
Добавляем горячее молоко, яйцо, сметану, перемешиваем до образования однородной массы.
Добавляем приправы, если нужно подсаливаем и ещё раз перемешиваем.
Начинка готова.
Когда тесто поднимется, слегка его обминаем и формируем из него 12 шариков массой 60—70 г.
Укладываем их на промазанный лист на расстоянии один от другого 5-6- см. и даем расстояться 10-15 минут.
Затем придаём им форму лепёшки диаметром 7-8 см. с бортиком (подобно в видеорецепте).
На лепешку выкладываем по 2 ст.л. начинки.
Слегка смазать растопленным сливочным маслом, посыпать тёртым сыром.
Отправляем противень с шаньгами в разогретую до 210 градусов духовку (нагрев верх-низ) примерно на 15 минут.
Смотрите по внешнему виду! Шанежки должны подняться и зарумяниться в меру.
Выкладываем шаньги с картофелем на блюдо и зовем домочадцев пить чай!
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