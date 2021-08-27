Краснодарский томатно-яблочный соус

Ингредиенты
- помидоры очищенные - 2 кг,
- яблоки очищенные - 600 гр.
- чеснок - 1 головка,
- сахар - 1 ст.л. с горкой,
- соль каменная - 1 ст.л. с горкой,
- корица молотая - 1/2 ч.л.
- перец чёрный молотый - 1/2 ч.л.
- перец душистый молотый - 1/3 ч.л.
- мускатный орех молотый - 1/3 ч.л.
- гвоздика - 2 шт.
- лавровый лист - 1 шт.
Рецепт приготовления
Соус Краснодарский томатно-яблочный - ароматный, густой, с насыщенным вкусом, знакомый практически каждому с детства. Данный рецепт почти по ГОСТу, даже по-домашнему вкуснее. Очень универсальный, круче, чем кетчуп, заменит его отлично. Можно использовать вместо томатной пасты для зажарки в борщ или вместо маринада для мяса или рыбы.
Помытые помидоры нарезать крупными кусками, яблоки очистить от серединки (кожицу не очищать), порезать помельче помидоров.
Сложить в кастрюлю, поставить на газ и после закипания варить до полуготовности яблок.
Положить лавровый лист и гвоздику (если используете молотую, то кладите позже, вместе со всеми специями). Варить до полной мягкости яблок.
Протереть горячую массу через сито. Вернуть на плиту и варить под крышкой минут 10.
Добавить соль, сахар, специи, тертый чеснок. Корректируйте соус на свой вкус, т.к он зависит от помидоров и яблок, которые вы взяли.
Варить ещё 10 минут. Проработать погружным блендером для получения более бархатистой текстуры.
Дать покипеть под крышкой минут 5 и в кипящем виде разлить по стерилизованным банкам, закатать крышками, которые предварительно прокипятить.
Укутать, дать постоять сутки и убрать на хранение.
Из данного количества продуктов у меня получилось 1,75 л соуса. Но это зависит от того, насколько у вас уварится масса.
Подробнее смотрите в видео.
Кушать подано!
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