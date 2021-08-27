Краснодарский томатно-яблочный соус

Рецепт приготовления

Соус Краснодарский томатно-яблочный - ароматный, густой, с насыщенным вкусом, знакомый практически каждому с детства. Данный рецепт почти по ГОСТу, даже по-домашнему вкуснее. Очень универсальный, круче, чем кетчуп, заменит его отлично. Можно использовать вместо томатной пасты для зажарки в борщ или вместо маринада для мяса или рыбы.

Помытые помидоры нарезать крупными кусками, яблоки очистить от серединки (кожицу не очищать), порезать помельче помидоров.

Сложить в кастрюлю, поставить на газ и после закипания варить до полуготовности яблок.

Положить лавровый лист и гвоздику (если используете молотую, то кладите позже, вместе со всеми специями). Варить до полной мягкости яблок.

Протереть горячую массу через сито. Вернуть на плиту и варить под крышкой минут 10.

Добавить соль, сахар, специи, тертый чеснок. Корректируйте соус на свой вкус, т.к он зависит от помидоров и яблок, которые вы взяли.

Варить ещё 10 минут. Проработать погружным блендером для получения более бархатистой текстуры.

Дать покипеть под крышкой минут 5 и в кипящем виде разлить по стерилизованным банкам, закатать крышками, которые предварительно прокипятить.

Укутать, дать постоять сутки и убрать на хранение.

Из данного количества продуктов у меня получилось 1,75 л соуса. Но это зависит от того, насколько у вас уварится масса.

Подробнее смотрите в видео.

Кушать подано!