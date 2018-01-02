Торт "Красный бархат" пошаговый рецепт с фото рецепт

Слышали ли вы хоть раз о красном торте? Да, вы не ослышались, именно красном, не поверите, но такое чудо существует! В этой статье мы расскажем вам рецепт торта "Красный бархат" для приготовления в домашних условиях. А еще расскажем, как его готовят профессионалы.



Оригинальное название десерта звучит так The Red Velvet Cake. Он имеет бисквитную основу пурпурного цвета и перемазан белой глазурью. Впервые такой десерт приготовили в США в 30-х годах прошлого столетия, в период Великой депрессии. Кризис в стране коснулся всех граждан, что говорить о тех, кто держал свой бизнес. Многие не могли позволить себе даже хлеб ежедневно покупать, не то чтобы какие-то кондитерские изделия.



Вот один предприимчивый кондитер и придумал окрашивать обычные бисквитные коржи в красный цвет для того, чтоб привлечь внимание потребителей. В то время пищевые красители не были актуальны и для окраски использовали морковный или свекольный сок. Идея сразу же облетела всех кондитеров и, начиная с 40-х годов, такой десерт был включен в меню практически всех ресторанов и кафе не только США, а уже и Канады.



Рецепт хранился в строгой тайне, а официальное название красному торту было присвоено лишь в 1972 году. Американцы прозвали свое изобретение "пищей дьявола", не столько из-за цвета, сколько из-за нежнейшего вкуса, многие тогда считали красный торт чем-то греховным, запретным.



Сегодня мы научим вас, как в домашних условиях приготовить "Красный бархат" по рецепту с фото. Конечно, каждая хозяйка по-своему готовит блюдо с одним названием, поэтому и вариантов "Красного бархата" достаточно много. Предлагаем начать с классического:

Торт «Красный бархат»: оригинальный рецепт

В 100 гр. торта содержится 360 Ккал

Время приготовления - примерно 1 час



Для теста используем:

• 400-450 грамм муки;

• разрыхлитель - 1 ложка;

• соль - 1 ложка;

• порошок какао - 2 ложки;

• краситель пищевой - 2 ложки;

• растопленное масло – 100-120 миллилитров;

• сахар – 320-350 грамм;

• яйца – 2 штуки;

• ванилин – 2 ложки;

• пахта или кефир – 250 миллилитров;

• сода, погашенная уксусом – 1 ложка.



Крем делаем из следующих ингредиентов:

• 470 мл сливочного сыра;

• 150 гр. растопленного масла;

• ванилин – 1 ложка;

• 420 грамм сахарной пудры;

• щепотка соли.



Приготовление:

1. Нагреть духовку до 170 градусов, форму для выпечки промазать маслом и присыпать мукой.

2. Соль, муку и разрыхлитель смешайте в отдельной небольшой посуде, в отдельной чашке размешайте пищевой краситель и какао порошок. Потом смешайте содержимое двух емкостей.

3. Взбиваем миксером масло и сахар в течение трех минут. Добавляем яйца, высыпаем какао с красителем и ванилин. Третью часть сыпучей смеси высыпаем в массу с маслом. Добавляем половину кефира и взбиваем до однородной массы. Далее добавляем оставшийся кефир, высыпаем еще треть смеси и снова взбиваем. Теперь всыпать остаток сухой смеси и взбить.

4. Соду быстренько гасим уксусом и перемешиваем с основной массой. Получившуюся смесь выливаем в форму, предварительно смазанную масло и обсыпанную мукой и выпекаем 30 минут при 170 градусах. Готовность проверяем как в классическом бисквите: кончиком ножа или спичкой.





5. Даем коржам остыть минут 19-15, потом аккуратно достаем из форм для выпекания и даем возможность охладиться до комнатной температуры.

Как видите, торт "Красный бархат" в домашних условиях сделать проще простого.



Крем готовим так:

6. Перемешиваем миксером масло и сыр, постепенно снижаем скорость взбивания и добавляем пудру, ванилин и соль, снова повышаем скорость и взбиваем до получения белой и легкой консистенции.

7.Остужаем крем до комнатной температуры и после этого начинаем перемазывать коржи.

Рекомендуем срезать верхушки коржей, чтобы торт впитал крем как можно быстрее и лучше.



8. Делаем финишное оформление торта. Можно обмазать его полностью, верх и бока, а можно только верхушку. Чтобы верх был ровный, советуем срезать неровную часть коржа, измельчить и использовать в качестве декора, посыпав крошкой готовый торт.

Уверены, что подробный рецепт торта "Красный бархат" с фото и пошаговым приготовлением не оставил вас равнодушным и вы уже хотите приготовить его у себя дома.

Как мы говорили, вариантов для воплощения в жизнь этого шедевра кулинарии много. Это как салат оливье, имеет одно название, а каждая хозяйка готовит по-своему. Кто-то мясо заменяет колбаской, а кто-то вместо соленых огурцов предпочитает свежие.



Конечно, все рецепты мы вам не сможем показать, но о том, как красный торт готовят профессионалы, вам будет интересно узнать. Например, Гордон Рамзи вместо сливочного масла в коржи предлагает влить подсолнечное масло. Торт по его рецепту получается более калорийный, чем по оригинальному рецепту, зато имеет более нежную текстуру.

Торт «Красный бархат» от Гордона Рамзи

Для теста берем:

• 300-320 грамм сахара;

• уксус – 1 ложка;

• подсолнечное или оливковое масло – 200-205 миллилитров;

• ложка сода – 1 ложка;

• яйца – 2 штуки;

• ванилин – 1 ложка;

• какао – 2 ложки;

• паха – 200 миллилитров;

• мука – 300 грамм;

• краситель красного цвета – 2 ложки.



В крем добавляем:

• сливочный сыр – 250 грамм;

• сливочное масло – 200 грамм;

• ложка ванилин – 1 ложка;

• сахарная пудра – 380 грамм.



Процесс приготовления:

Время приготовления занимает около часа. На 100 грамм этого сладкого блюда приходится 430 ккал.



Для начала разогреть духовку до температуры 170 градусов. Перемешиваем миксером сахар, масло и яйца. Добавить краситель и перемешать. Соединить все сухие составляющие, кроме соды и перемешать до однородной цветовой гаммы.



Масляную массу начинаем снова взбивать и в процессе понемногу добавляем сухую смесь и пахту. Перемешиваем до однородной структуры. Формы для выпечки готовим стандартно, смазываем маслом и присыпаем мукой.



Перед выпеканием соду гасим уксусом и быстренько добавляем в основную массу, после чего разливаем тесто по формам и выпекаем 30 минут при температуре 160 градусов. После выпекания даем коржам остыть до комнатной температуры и готовим крем.



Приготовление его невероятно простое: просто взбиваем все ингредиенты до получения однородной воздушной массы. Остывшие бисквиты перемазываем кремом.

Торт готов.

Рецепт торта "Красный бархат" от Юлии Высоцкой

Еще один рецепт торта от Юлии Высоцкой не оставит Вас равнодушными. Он достаточно жирный, но при этом просто воздушный.



Для теста вам необходимы:

• сахар - 400 грамм;

• порошок какао – 3 ложки;

• сода – ½ ложки;

• разрыхлитель - 3 ложки;

• 5 куриных яиц;

• 450 грамм растительного масла;

• 225 грамм сливок (жирность 35%);

• 195 грамм сметаны (жирность 20%);

• 10 грамм красителя;

• 510 грамм пшеничной муки.



Ингредиенты для крема:

• 650 миллилитров сливок (жирность – 35%);

• 500 грамм сыра Москарпоне;

• сахарная пудра – 150 грамм.



Процесс приготовления:

В большой посуде смешиваем все сухие составляющие теста. Перемешиваем, потом начинаем постепенно добавлять жидкие ингредиенты. Масло, сметану и сливки, не забываем и о красителе.



Взбиваем миксером массу на протяжении трех минут и даем тесту отдохнуть 20 минут, чтобы сода начала реагировать с молочными продуктами. Формы для выпечки смазать маслом и присыпать мукой. Разогреть духовку до температуры 190 градусов, тесто делим на три части и выпекаем.



Готовые коржи остужаем до комнатной температуры, оборачиваем в пленку и ставим в холодильник на пару часов.

Что касается приготовления крема, то сыр должен быть комнатной температуры, а сливки и сметана охлажденными. Взбиваем сыр и сливки со сметаной, а потом добавляем сахарную пудру.



Для того, чтобы бисквит лучше пропитался кремом, надо срезать верхушку. Срезанную часть можно измельчить и потом крошкой украсить готовое изделие. После приготовления готовый десерт желательно поставить в холодильник (на 8-10 часов), чтобы он успел хорошо пропитаться и стал очень сочным.

Получается вот такая красота.



Есть несколько общих советом по приготовлению торта, которые Вам пригодятся не зависимо от того, какой рецепт Вы будете использовать:

• желательно просеивать не только муку, а и все сухие составляющие;

• если используете искусственный краситель, лучше пользоваться фартуком, так как он не отстирывается с одежды;

• когда делаете тесто, следите, чтобы не образовывался осадок;

• вместо пищевого красителя можно использовать сок свеклы;

• пахта отлично заменяется кефиром или молоко с добавлением натурального лимонного сока.

Приятного вам аппетита!

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