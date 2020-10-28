Вкусный и простой картофельный пирог

Не представляете насколько вкусным может получится простой пирог из картофеля. Он отлично подойдет для воскресного ужина. Получается сытным и смотрится довольно празднично. Пирог понравится и взрослым, и детям, а готовится так просто, что справится даже ребенок.
Необходимые продукты
- 5 круглых лаваша
- 1 килограмм картофеля
- 100 миллилитров молока
- 50 грамм сливочного масла
- 2 луковицы
- 50 грамм укропа
- 3 куриных яйца
- 150 грамм сметаны
- 200 грамм сыра «Сулугуни»
- соль по вкусу
Начинаем приготовление
- Картофель очищаем, нарезаем кусочками и кладем в кастрюлю. Заливаем водой, солим, ставим на плиту и отвариваем до готовности.
- Подравниваем лаваш под диаметр формы для запекания.
- Лук чистим и нарезаем мелкими кусочками.
- В сковороду кладем сливочное масло и лук. Обжариваем до мягкого состояния.
- Измельчаем приготовленный укроп. Сыр натираем на крупной терке.
- В миску вбиваем куриные яйца, добавляем соль и взбиваем венчиком до однородной массы.
- С готового картофеля сливаем воду и толчем толкушкой до состояния пюре, потом добавляем молоко и все хорошо перемешиваем. Добавляем в пюре обжаренный лук и укроп, перемешиваем.
- Форму для запекания смазываем сливочным маслом, на дно выкладываем лист лаваша и смазываем яичной смесью. Сверху кладем еще один лист лаваша, чтобы сделать дно пирога устойчивым. Смазываем яичной смесью и выкладываем картофельную массу, разравниваем. Присыпаем сыром и повторяем слои.
- Последний слой делаем из картофеля.
- Остаток сыра смешиваем с оставшейся яичной массой и выливаем сверху на пирог.
- Заготовку ставим в духовку, разогретую до 190 градусов. Выпекаем в течение 25-30 минут.
- Готовый пирог подаем к столу.
Приятного аппетита!
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