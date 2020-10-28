Четыре вкуса

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Вкусный и простой картофельный пирог

Не представляете насколько вкусным может получится простой пирог из картофеля. Он отлично подойдет для воскресного ужина. Получается сытным и смотрится довольно празднично. Пирог понравится и взрослым, и детям, а готовится так просто, что справится даже ребенок.

Необходимые продукты

  • 5 круглых лаваша
  • 1 килограмм картофеля
  • 100 миллилитров молока
  • 50 грамм сливочного масла
  • 2 луковицы
  • 50 грамм укропа
  • 3 куриных яйца
  • 150 грамм сметаны
  • 200 грамм сыра «Сулугуни»
  • соль по вкусу

Начинаем приготовление

    1. Картофель очищаем, нарезаем кусочками и кладем в кастрюлю. Заливаем водой, солим, ставим на плиту и отвариваем до готовности.
    2. Подравниваем лаваш под диаметр формы для запекания.
    3. Лук чистим и нарезаем мелкими кусочками.
    4. В сковороду кладем сливочное масло и лук. Обжариваем до мягкого состояния.
    5. Измельчаем приготовленный укроп. Сыр натираем на крупной терке.
    6. В миску вбиваем куриные яйца, добавляем соль и взбиваем венчиком до однородной массы.
    7. С готового картофеля сливаем воду и толчем толкушкой до состояния пюре, потом добавляем молоко и все хорошо перемешиваем. Добавляем в пюре обжаренный лук и укроп, перемешиваем.
    8. Форму для запекания смазываем сливочным маслом, на дно выкладываем лист лаваша и смазываем яичной смесью.
      Сверху кладем еще один лист лаваша, чтобы сделать дно пирога устойчивым. Смазываем яичной смесью и выкладываем картофельную массу, разравниваем. Присыпаем сыром и повторяем слои.
    9. Последний слой делаем из картофеля.
    10. Остаток сыра смешиваем с оставшейся яичной массой и выливаем сверху на пирог.
    11. Заготовку ставим в духовку, разогретую до 190 градусов. Выпекаем в течение 25-30 минут.
    12. Готовый пирог подаем к столу.

Вкусный и простой картофельный пирог

Приятного аппетита!

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