Вкусный и простой картофельный пирог

Не представляете насколько вкусным может получится простой пирог из картофеля. Он отлично подойдет для воскресного ужина. Получается сытным и смотрится довольно празднично. Пирог понравится и взрослым, и детям, а готовится так просто, что справится даже ребенок.

Необходимые продукты

5 круглых лаваша

1 килограмм картофеля

100 миллилитров молока

50 грамм сливочного масла

2 луковицы

50 грамм укропа

3 куриных яйца

150 грамм сметаны

200 грамм сыра «Сулугуни»

соль по вкусу

Начинаем приготовление

Картофель очищаем, нарезаем кусочками и кладем в кастрюлю. Заливаем водой, солим, ставим на плиту и отвариваем до готовности. Подравниваем лаваш под диаметр формы для запекания. Лук чистим и нарезаем мелкими кусочками. В сковороду кладем сливочное масло и лук. Обжариваем до мягкого состояния. Измельчаем приготовленный укроп. Сыр натираем на крупной терке. В миску вбиваем куриные яйца, добавляем соль и взбиваем венчиком до однородной массы. С готового картофеля сливаем воду и толчем толкушкой до состояния пюре, потом добавляем молоко и все хорошо перемешиваем. Добавляем в пюре обжаренный лук и укроп, перемешиваем. Форму для запекания смазываем сливочным маслом, на дно выкладываем лист лаваша и смазываем яичной смесью. Сверху кладем еще один лист лаваша, чтобы сделать дно пирога устойчивым. Смазываем яичной смесью и выкладываем картофельную массу, разравниваем. Присыпаем сыром и повторяем слои. Последний слой делаем из картофеля. Остаток сыра смешиваем с оставшейся яичной массой и выливаем сверху на пирог. Заготовку ставим в духовку, разогретую до 190 градусов. Выпекаем в течение 25-30 минут. Готовый пирог подаем к столу.

Приятного аппетита!