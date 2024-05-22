Освежающий холодный суп на кефире

Ингредиенты
свекла - 3 шт.
лимонный сок - 1/2 лимона.
огурцы - 5 шт. (примерно 300 г)
яйца - 4 шт.
лук зеленый - большой пучок
укроп - пучок
кефир - 1 бутылка (1 л.)
вода минеральная - 250 - 300 мл
горчица - 1 ст.л.
соль, черный молотый перец
сметана и яйца для подачи
Рецепт приготовления
Отварить свеклу.
Очистить.
Отварить яйца вкрутую (варим 10 мин, после кипения и охлаждаем их холодной водой).
Очистить.
Отварную свеклу натереть на мелкую терку в кастрюлю для супа.
Добавить сок половины лимона (либо по вкусу).
Перемешать.
Огурец помыть и натереть на крупную терку.
Яйца натереть на крупную терку.
Зеленый лук промываем и мелко шинкуем колечками.
Поместить лук в небольшую чашку, немного посолить и растолочь.
Отправить лук в кастрюлю к свекле.
Зелень (укропом и петрушка) мелко нашинковать, немного посолить (небольшая щепотка), растолочь и отправить в кастрюлю к свекле.
В кастрюлю влить кефир. Добавит минеральную воду до получения нужной густоты супа.
Добавить горчицу и досолить суп по вкусу.
Охладить суп в холодильнике примерно 1,5-2 часа.
При подаче в тарелку с супом добавляем сметану и 1/2 отварного яйца.
Также при подаче холодного супа отдельно подают горячий отварной или обжаренный картофель.
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