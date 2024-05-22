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Четыре вкуса

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Освежающий холодный суп на кефире

Фото к рецепту: Холодник на кефире

Ингредиенты

свекла - 3 шт.

лимонный сок - 1/2 лимона.

огурцы - 5 шт. (примерно 300 г)

яйца - 4 шт.

лук зеленый - большой пучок

укроп - пучок

кефир - 1 бутылка (1 л.)

вода минеральная - 250 - 300 мл

горчица - 1 ст.л.

соль, черный молотый перец

сметана и яйца для подачи

Рецепт приготовления

Отварить свеклу.

Очистить.

Отварить яйца вкрутую (варим 10 мин, после кипения и охлаждаем их холодной водой).

Очистить.

Отварную свеклу натереть на мелкую терку в кастрюлю для супа.

Добавить сок половины лимона (либо по вкусу).

Перемешать.

Огурец помыть и натереть на крупную терку.

Яйца натереть на крупную терку.

Зеленый лук промываем и мелко шинкуем колечками.

Поместить лук в небольшую чашку, немного посолить и растолочь.

Отправить лук в кастрюлю к свекле.

Зелень (укропом и петрушка) мелко нашинковать, немного посолить (небольшая щепотка), растолочь и отправить в кастрюлю к свекле.

В кастрюлю влить кефир. Добавит минеральную воду до получения нужной густоты супа.

Добавить горчицу и досолить суп по вкусу.

Охладить суп в холодильнике примерно 1,5-2 часа.

При подаче в тарелку с супом добавляем сметану и 1/2 отварного яйца.

Также при подаче холодного супа отдельно подают горячий отварной или обжаренный картофель.

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