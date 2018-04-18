Четыре вкуса

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Кутабы с мясом и гранатом

Представляем вам рецепт очень оригинального блюда к завтраку или для перекуса. Кутабы являются традиционным блюдом азербайджанской кухни. Готовят их с мясом и гранатами. А подают в горячем виде, смазав сливочным маслом. Блюдо получается бесподобно вкусным и очень ароматным.

Кутабы с мясом и гранатом: необычное блюдо Азербайджанской кухни

Необходимые продукты

  • сливочное масло для пропитки

Для начинки

  • 500 грамм любого фарша
  • 150 грамм лука
  • 2 чайные ложки соли
  • 1 чайная ложка перца
  • гранат
  • сумах

Для теста

  • 400 грамм пшеничной муки
  • 200 миллилитров воды
  • пол чайной ложки соли

Начинаем приготовление

  1. Приготовим тесто. В миску просеиваем муку, всыпаем соль и вливаем воду. Замешиваем простое эластичное тесто. Все ингредиенты сначала соединяем в миске, а потом тесто перекладываем на рабочую поверхность, присыпаем ее мукой и домешиваем руками 5-6 минут.
  2. Лук очищаем и перемалываем в блендере. Затем добавляем его в подготовленный фарш. Добавляем соль, перец и хорошо перемешиваем.
  3. Готовое тесто делим на несколько частей. Каждую раскатываем в тонкий круг.
  4. Гранат очищаем и разделяем на зернышки.
  5. На половину подготовленного круга выкладываем фарш и хорошо распределяем его. Сверху кладем несколько зернышек граната и накрываем второй половиной теста. Тщательно соединяем края.
  6. Перекладываем кутаб на сковороду и обжариваем с двух сторон до готовности. Готовые кутабы перекладываем на тарелку, смазываем сливочным маслом и присыпаем сумахом.

Приятного аппетита!

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