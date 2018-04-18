Кутабы с мясом и гранатом

Представляем вам рецепт очень оригинального блюда к завтраку или для перекуса. Кутабы являются традиционным блюдом азербайджанской кухни. Готовят их с мясом и гранатами. А подают в горячем виде, смазав сливочным маслом. Блюдо получается бесподобно вкусным и очень ароматным.

Необходимые продукты

сливочное масло для пропитки

Для начинки

500 грамм любого фарша

150 грамм лука

2 чайные ложки соли

1 чайная ложка перца

гранат

сумах

Для теста

400 грамм пшеничной муки

200 миллилитров воды

пол чайной ложки соли

Начинаем приготовление

Приготовим тесто. В миску просеиваем муку, всыпаем соль и вливаем воду. Замешиваем простое эластичное тесто. Все ингредиенты сначала соединяем в миске, а потом тесто перекладываем на рабочую поверхность, присыпаем ее мукой и домешиваем руками 5-6 минут. Лук очищаем и перемалываем в блендере. Затем добавляем его в подготовленный фарш. Добавляем соль, перец и хорошо перемешиваем. Готовое тесто делим на несколько частей. Каждую раскатываем в тонкий круг. Гранат очищаем и разделяем на зернышки. На половину подготовленного круга выкладываем фарш и хорошо распределяем его. Сверху кладем несколько зернышек граната и накрываем второй половиной теста. Тщательно соединяем края. Перекладываем кутаб на сковороду и обжариваем с двух сторон до готовности. Готовые кутабы перекладываем на тарелку, смазываем сливочным маслом и присыпаем сумахом.

Приятного аппетита!