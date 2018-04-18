Кутабы с мясом и гранатом

Представляем вам рецепт очень оригинального блюда к завтраку или для перекуса. Кутабы являются традиционным блюдом азербайджанской кухни. Готовят их с мясом и гранатами. А подают в горячем виде, смазав сливочным маслом. Блюдо получается бесподобно вкусным и очень ароматным.
Необходимые продукты
- сливочное масло для пропитки
Для начинки
- 500 грамм любого фарша
- 150 грамм лука
- 2 чайные ложки соли
- 1 чайная ложка перца
- гранат
- сумах
Для теста
- 400 грамм пшеничной муки
- 200 миллилитров воды
- пол чайной ложки соли
Начинаем приготовление
- Приготовим тесто. В миску просеиваем муку, всыпаем соль и вливаем воду. Замешиваем простое эластичное тесто. Все ингредиенты сначала соединяем в миске, а потом тесто перекладываем на рабочую поверхность, присыпаем ее мукой и домешиваем руками 5-6 минут.
- Лук очищаем и перемалываем в блендере. Затем добавляем его в подготовленный фарш. Добавляем соль, перец и хорошо перемешиваем.
- Готовое тесто делим на несколько частей. Каждую раскатываем в тонкий круг.
- Гранат очищаем и разделяем на зернышки.
- На половину подготовленного круга выкладываем фарш и хорошо распределяем его. Сверху кладем несколько зернышек граната и накрываем второй половиной теста. Тщательно соединяем края.
- Перекладываем кутаб на сковороду и обжариваем с двух сторон до готовности. Готовые кутабы перекладываем на тарелку, смазываем сливочным маслом и присыпаем сумахом.
Приятного аппетита!
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