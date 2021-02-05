Четыре вкуса

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Итальянский рецепт - тосканские кантуччи

Фото к рецепту: Итальянский рецепт - тосканские кантуччи! к чаю или вину для души!

Ингредиенты

  • яйцо куриное — 2 шт
  • мука пшеничная / мука — 270 г
  • сахар — 120 г
  • мед — 10 г
  • орехи (у нас фундук) — 100 г
  • разрыхлитель теста — 6 г
  • масло сливочное (растопленное) — 30 г
  • цедра лимона — 1 шт
  • соль (щепотка) — 1/5 ч.л.
  • вино белое сухое (или ликер по желанию) — 30 мл

Пошаговый рецепт приготовления

Смешиваем все ингредиенты (фундук можно слегка подробить) и замешиваем мягкое тесто.

делим его на две части и формируем небольшие батоны. Перекладываем на противень и выпекаем 15 минут при температуре 175 градусов.

Затем вынимаем и нарезаем на небольшие сухарики, толщиной примерно 1 см. Снова раскладываем на противень и подсушиваем еще в духовке по 5 минут с каждой стороны.

Приятного аппетита!

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