Итальянский рецепт - тосканские кантуччи

Смешиваем все ингредиенты (фундук можно слегка подробить) и замешиваем мягкое тесто.

делим его на две части и формируем небольшие батоны. Перекладываем на противень и выпекаем 15 минут при температуре 175 градусов.

Затем вынимаем и нарезаем на небольшие сухарики, толщиной примерно 1 см. Снова раскладываем на противень и подсушиваем еще в духовке по 5 минут с каждой стороны.

Приятного аппетита!