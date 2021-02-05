Итальянский рецепт - тосканские кантуччи

Ингредиенты
- яйцо куриное — 2 шт
- мука пшеничная / мука — 270 г
- сахар — 120 г
- мед — 10 г
- орехи (у нас фундук) — 100 г
- разрыхлитель теста — 6 г
- масло сливочное (растопленное) — 30 г
- цедра лимона — 1 шт
- соль (щепотка) — 1/5 ч.л.
- вино белое сухое (или ликер по желанию) — 30 мл
Пошаговый рецепт приготовления
Смешиваем все ингредиенты (фундук можно слегка подробить) и замешиваем мягкое тесто.
делим его на две части и формируем небольшие батоны. Перекладываем на противень и выпекаем 15 минут при температуре 175 градусов.
Затем вынимаем и нарезаем на небольшие сухарики, толщиной примерно 1 см. Снова раскладываем на противень и подсушиваем еще в духовке по 5 минут с каждой стороны.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии