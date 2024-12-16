Готовим апельсиновый чизкейк

Ингредиенты
- ингредиенты для основы: 18 см
- песочное печенье (любое) - 200 г
- сахарная пудра - 40 г
- сливочное масло - 60 г
- цедра апельсина - ½ ч.л.
- для чизкейка:
- сливочный сыр - 650 г
- сахар - 200 г
- яйца - 3 шт.
- белый шоколад - 100 г
- сливки 33% - 100 мл
- мука - 60 г
- апельсиновый сок - 20 мл
- для апельсинового курда:
- яйца - 1 шт.
- сахар - 50-60 г
- апельсиновый сок - 60 мл
- цедра апельсина - 2 ст.л.
- сливочное масло - 60 г
Рецепт приготовления
Для основы: песочное печенье измельчаем в крошку.
Добавляем сахарную пудру, растопленное сливочное масло и цедру апельсина, перемешиваем до однородной консистенции.
Берем форму 18 см.
У меня разъемное кольцо без дна, поэтому дно сделала при помощи фольги, сложенной в 4 слоя.
Форму ставим в глубокий противень.
Мокрую крошку для основы, отправляем в форму и разравниваем.
Бока формы смазываем мягким сливочным маслом.
Ставим в разогретую до 180 гр духовку и выпекаем 10 минут. Затем основе даем остыть до комнатной температуры.
Для чизкейка: белый шоколад заливаем жирными сливками и прогреваем удобным для вас способом, нужно растопить шоколад.
Я это делала в микроволновке, импульсами по 15 секунд.
В творожный сыр добавляем сахар и растопленный шоколад, перемешиваем все лопаткой или венчиком (аккуратно, не взбивая)
Я перемешиваю миксером на самых низких оборотах, если у вас в миксере нет низких оборотов, то лучше использовать лопатку.
Затем по одному вводим яйца и перемешиваем до однородной консистенции.
В массу просеиваем муку и хорошо все перемешиваем.
Вливаем апельсиновый сок и также перемешиваем до однородной консистенции.
Массу для чизкейка выливаем в форму для основы, поверхность разравниваем.
В противень наливаем воду и ставим в разогретую до 160 градусов духовку на 50-55 минут.
Затем духовку выключаем, дверцу духовки приоткрываем и даём чизкейку постоять 10-15 минут.
Далее достаем из духовки, сливаем воду с противеня и чизкейку даем постоять при комнатной температуре 1 час.
Для апельсинового курда: в сотейнике с толстым дном растираем яйцо с сахаром, добавляем апельсиновый сок и цедру апельсина, перемешиваем и ставим на плиту.
Массу прогреваем до 80 гр, снимаем с плиты, переливаем в другую ёмкость и даем немного остыть.
Затем добавляем мягкое сливочное масло и перемешиваем венчиком около 2-3 минут, до однородной консистенции.
Апельсиновый курд выливаем сверху на чизкейк, поверхность разравниваем и чизкейк ставим в холодильник на 8-10 часов. Я ставила на ночь.
Кушать подано!
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