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Четыре вкуса

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Готовим апельсиновый чизкейк

Фото к рецепту: Апельсиновый чизкейк

Ингредиенты

  • ингредиенты для основы: 18 см
  • песочное печенье (любое) - 200 г
  • сахарная пудра - 40 г
  • сливочное масло - 60 г
  • цедра апельсина - ½ ч.л.
  • для чизкейка:
  • сливочный сыр - 650 г
  • сахар - 200 г
  • яйца - 3 шт.
  • белый шоколад - 100 г
  • сливки 33% - 100 мл
  • мука - 60 г
  • апельсиновый сок - 20 мл
  • для апельсинового курда:
  • яйца - 1 шт.
  • сахар - 50-60 г
  • апельсиновый сок - 60 мл
  • цедра апельсина - 2 ст.л.
  • сливочное масло - 60 г

Рецепт приготовления

Для основы: песочное печенье измельчаем в крошку.

Добавляем сахарную пудру, растопленное сливочное масло и цедру апельсина, перемешиваем до однородной консистенции.

Берем форму 18 см.

У меня разъемное кольцо без дна, поэтому дно сделала при помощи фольги, сложенной в 4 слоя.

Форму ставим в глубокий противень.

Мокрую крошку для основы, отправляем в форму и разравниваем.

Бока формы смазываем мягким сливочным маслом.

Ставим в разогретую до 180 гр духовку и выпекаем 10 минут. Затем основе даем остыть до комнатной температуры.

Для чизкейка: белый шоколад заливаем жирными сливками и прогреваем удобным для вас способом, нужно растопить шоколад.

Я это делала в микроволновке, импульсами по 15 секунд.

В творожный сыр добавляем сахар и растопленный шоколад, перемешиваем все лопаткой или венчиком (аккуратно, не взбивая)

Я перемешиваю миксером на самых низких оборотах, если у вас в миксере нет низких оборотов, то лучше использовать лопатку.

Затем по одному вводим яйца и перемешиваем до однородной консистенции.

В массу просеиваем муку и хорошо все перемешиваем.

Вливаем апельсиновый сок и также перемешиваем до однородной консистенции.

Массу для чизкейка выливаем в форму для основы, поверхность разравниваем.

В противень наливаем воду и ставим в разогретую до 160 градусов духовку на 50-55 минут.

Затем духовку выключаем, дверцу духовки приоткрываем и даём чизкейку постоять 10-15 минут.

Далее достаем из духовки, сливаем воду с противеня и чизкейку даем постоять при комнатной температуре 1 час.

Для апельсинового курда: в сотейнике с толстым дном растираем яйцо с сахаром, добавляем апельсиновый сок и цедру апельсина, перемешиваем и ставим на плиту.

Массу прогреваем до 80 гр, снимаем с плиты, переливаем в другую ёмкость и даем немного остыть.

Затем добавляем мягкое сливочное масло и перемешиваем венчиком около 2-3 минут, до однородной консистенции.

Апельсиновый курд выливаем сверху на чизкейк, поверхность разравниваем и чизкейк ставим в холодильник на 8-10 часов. Я ставила на ночь.

Кушать подано!

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