Четыре вкуса

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Вкусные ржаные котлеты из оленины

Фото к рецепту: Ржаные котлеты из оленины

Ингредиенты

оленина (мякоть) – 1,5 кг.

сало свиное несоленое – 0,5 кг.

хлеб ржаной – 300 гр.

молоко – 100 мл.

чеснок – 10 зубчиков

масло растительное для жарки – 6 ст.л.

соль

перец черный молотый

Рецепт приготовления

С хлеба срезать корочки, мякоть замочить в молоке на полчасика, разбить вилкой в кашицу.

Так же – сало.

Чеснок раздавить чеснокодавкой.

Пропустить мясо и сало через мясорубку, добавить чеснок и хлеб.

Посолить, поперчить, хорошенько промешать.

Слепить котлеты, выложить их на пергамент или фольгу – пусть немного отдохнут.

В сковороде разогреть растительное масло, жарить котлеты на среднем огне с двух сторон до готовности – примерно по 6 минут с каждой стороны.

На гарнир можно поджарить картошку.

Подавать с картошечкой и свежими овощами.

Фото рецепта

Ржаные котлеты из оленины: фото шаг 1
1. С хлеба срезать корочки, мякоть замочить в молоке на полчасика, разбить вилкой в кашицу.
Ржаные котлеты из оленины: фото шаг 2
2. Мясо порезать кусками – так, чтобы легко проходили в жерло мясорубки.
Ржаные котлеты из оленины: фото шаг 3
3. Так же – сало.
Ржаные котлеты из оленины: фото шаг 4
4. Чеснок раздавить чеснокодавкой.
Ржаные котлеты из оленины: фото шаг 5
5. Пропустить мясо и сало через мясорубку, добавить чеснок и хлеб.
Ржаные котлеты из оленины: фото шаг 6
6. Посолить, поперчить, хорошенько промешать.
Ржаные котлеты из оленины: фото шаг 7
7. Слепить котлеты, выложить их на пергамент или фольгу – пусть немного отдохнут.
Ржаные котлеты из оленины: фото шаг 8
8. В сковороде разогреть растительное масло, жарить котлеты на среднем огне с двух сторон до готовности – примерно по 6 минут с каждой стороны.
Ржаные котлеты из оленины: фото шаг 9
9. На гарнир можно поджарить картошку.
Ржаные котлеты из оленины: фото шаг 10
10. Подавать с картошечкой и свежими овощами. Кушать подано!
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