Вкусные ржаные котлеты из оленины

Ингредиенты
оленина (мякоть) – 1,5 кг.
сало свиное несоленое – 0,5 кг.
хлеб ржаной – 300 гр.
молоко – 100 мл.
чеснок – 10 зубчиков
масло растительное для жарки – 6 ст.л.
соль
перец черный молотый
Рецепт приготовления
С хлеба срезать корочки, мякоть замочить в молоке на полчасика, разбить вилкой в кашицу.
Так же – сало.
Чеснок раздавить чеснокодавкой.
Пропустить мясо и сало через мясорубку, добавить чеснок и хлеб.
Посолить, поперчить, хорошенько промешать.
Слепить котлеты, выложить их на пергамент или фольгу – пусть немного отдохнут.
В сковороде разогреть растительное масло, жарить котлеты на среднем огне с двух сторон до готовности – примерно по 6 минут с каждой стороны.
На гарнир можно поджарить картошку.
Подавать с картошечкой и свежими овощами.
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