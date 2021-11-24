Вкусные ржаные котлеты из оленины

оленина (мякоть) – 1,5 кг.

сало свиное несоленое – 0,5 кг.

хлеб ржаной – 300 гр.

молоко – 100 мл.

чеснок – 10 зубчиков

масло растительное для жарки – 6 ст.л.

соль

перец черный молотый

Рецепт приготовления

С хлеба срезать корочки, мякоть замочить в молоке на полчасика, разбить вилкой в кашицу.

Мясо порезать кусками – так, чтобы легко проходили в жерло мясорубки.

Так же – сало.

Чеснок раздавить чеснокодавкой.

Пропустить мясо и сало через мясорубку, добавить чеснок и хлеб.

Посолить, поперчить, хорошенько промешать.

Слепить котлеты, выложить их на пергамент или фольгу – пусть немного отдохнут.

В сковороде разогреть растительное масло, жарить котлеты на среднем огне с двух сторон до готовности – примерно по 6 минут с каждой стороны.

На гарнир можно поджарить картошку.

Подавать с картошечкой и свежими овощами.