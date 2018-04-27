Домашний рахат лукум

Рахат-лукум приведет в восторг настоящих ценителей сладостей. Крахмал обеспечивает ему приятную мягкую структуру, поэтому лукум получается очень нежным. В состав входят орехи — важные для здоровья продукты. Если вы хотите получить источник энергии для мышц и мозга, да и просто насладиться необычной сладостью — обязательно сохраните себе наш рецепт.

Ингредиенты:

вода – 2,5 стакана

сахар – 2 стакана

ванильный сахар – 1 ч. ложка

крахмал – 2,5 стакана

рафинированное растительное масло — для смазывания формы

сахарная пудра – по вкусу

рубленый миндаль, кокосовая стружка или измельченные лесные орехи – по вкусу

Приготовление:

Берем 2 стакана сахара, смешиваем его с 0,5 стакана воды.

Варим густой сироп, снимаем пену.

2,5 стакана крахмала разбавляем 2 стаканами воды и вливаем тонкой струйкой в готовый сироп. После того как масса станет прозрачной, вливаем ее в форму, предварительно смазанную рафинированным растительным маслом.

Ставим смесь остывать, ждём чтобы она загустела.

Остывший рахат-лукум нарезаем кубиками и обильно посыпаем сахарной пудрой.

По вкусу можно посыпать также рахат- лукум ванильным сахаром, добавить рубленые лесные орехи, измельченный миндаль или кокосовую стружку.

Готовый рахат -лукум кладём в коробки из картона, предварительно застелив дно пергаментом.

Вот и все — наша восточная сладость готова! Приятного аппетита!