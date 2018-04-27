Домашний рахат лукум

Рахат-лукум приведет в восторг настоящих ценителей сладостей. Крахмал обеспечивает ему приятную мягкую структуру, поэтому лукум получается очень нежным. В состав входят орехи — важные для здоровья продукты. Если вы хотите получить источник энергии для мышц и мозга, да и просто насладиться необычной сладостью — обязательно сохраните себе наш рецепт.
Ингредиенты:
- вода – 2,5 стакана
- сахар – 2 стакана
- ванильный сахар – 1 ч. ложка
- крахмал – 2,5 стакана
- рафинированное растительное масло — для смазывания формы
- сахарная пудра – по вкусу
- рубленый миндаль, кокосовая стружка или измельченные лесные орехи – по вкусу
Приготовление:
- Берем 2 стакана сахара, смешиваем его с 0,5 стакана воды.
- Варим густой сироп, снимаем пену.
- 2,5 стакана крахмала разбавляем 2 стаканами воды и вливаем тонкой струйкой в готовый сироп. После того как масса станет прозрачной, вливаем ее в форму, предварительно смазанную рафинированным растительным маслом.
- Ставим смесь остывать, ждём чтобы она загустела.
- Остывший рахат-лукум нарезаем кубиками и обильно посыпаем сахарной пудрой.
- По вкусу можно посыпать также рахат- лукум ванильным сахаром, добавить рубленые лесные орехи, измельченный миндаль или кокосовую стружку.
- Готовый рахат -лукум кладём в коробки из картона, предварительно застелив дно пергаментом.
Вот и все — наша восточная сладость готова! Приятного аппетита!
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