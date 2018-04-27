Четыре вкуса

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Домашний рахат лукум

Рахат-лукум приведет в восторг настоящих ценителей сладостей. Крахмал обеспечивает ему приятную мягкую структуру, поэтому лукум получается очень нежным. В состав входят орехи — важные для здоровья продукты. Если вы хотите получить источник энергии для мышц и мозга, да и просто насладиться необычной сладостью — обязательно сохраните себе наш рецепт.

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Ингредиенты:

  • вода – 2,5 стакана
  • сахар – 2 стакана
  • ванильный сахар – 1 ч. ложка
  • крахмал – 2,5 стакана
  • рафинированное растительное масло — для смазывания формы
  • сахарная пудра – по вкусу
  • рубленый миндаль, кокосовая стружка или измельченные лесные орехи – по вкусу

Приготовление:

  • Берем 2 стакана сахара, смешиваем его с 0,5 стакана воды.
  • Варим густой сироп, снимаем пену.
  • 2,5 стакана крахмала разбавляем 2 стаканами воды и вливаем тонкой струйкой в готовый сироп. После того как масса станет прозрачной, вливаем ее в форму, предварительно смазанную рафинированным растительным маслом.
  • Ставим смесь остывать, ждём чтобы она загустела.
  • Остывший рахат-лукум нарезаем кубиками и обильно посыпаем сахарной пудрой.
  • По вкусу можно посыпать также рахат- лукум ванильным сахаром, добавить рубленые лесные орехи, измельченный миндаль или кокосовую стружку.
  • Готовый рахат -лукум кладём в коробки из картона, предварительно застелив дно пергаментом.

Вот и все — наша восточная сладость готова! Приятного аппетита!

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