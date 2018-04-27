Тушеная в сливках морковь с зеленым горошком – простой в приготовлении, но оригинальный гарнир к мясу, птице или рыбе.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 400 г моркови
- 200 г зеленого горошка
- 1 луковица
- 250 мл сливок
- 50 г сливочного масла
- 1 ч. л. сахара
- ½ ч. л. соли
- перец по вкусу
Это вкусное блюдо готовится просто и быстро, а зеленый горошек ты можешь использовать как свежий, так и замороженный. Помимо соли и перца можно дополнить рецепт различными специями и сухими травами.
Как приготовить
- Морковь очисти и нарежь кубиками, лук нарежь кубиками помельче. Разогрей сковороду со сливочным маслом и выложи морковь с луком, добавь соль и сахар, перемешай и туши под крышкой 10-12 минут. Поперчи по вкусу и влей сливки, перемешай и готовь еще примерно 5 минут.
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