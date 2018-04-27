Тушеная в сливках морковь с зеленым горошком – простой в приготовлении, но оригинальный гарнир к мясу, птице или рыбе.

Это вкусное блюдо готовится просто и быстро, а зеленый горошек ты можешь использовать как свежий, так и замороженный. Помимо соли и перца можно дополнить рецепт различными специями и сухими травами.

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