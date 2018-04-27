Четыре вкуса

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Тушеная в сливках морковь с зеленым горошком

морковь со сливками

Тушеная в сливках морковь с зеленым горошком – простой в приготовлении, но оригинальный гарнир к мясу, птице или рыбе.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 400 г моркови
  • 200 г зеленого горошка
  • 1 луковица
  • 250 мл сливок
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ч. л. сахара
  • ½ ч. л. соли
  • перец по вкусу

Это вкусное блюдо готовится просто и быстро, а зеленый горошек ты можешь использовать как свежий, так и замороженный. Помимо соли и перца можно дополнить рецепт различными специями и сухими травами.

Как приготовить

  1. Морковь очисти и нарежь кубиками, лук нарежь кубиками помельче. Разогрей сковороду со сливочным маслом и выложи морковь с луком, добавь соль и сахар, перемешай и туши под крышкой 10-12 минут. Поперчи по вкусу и влей сливки, перемешай и готовь еще примерно 5 минут.
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