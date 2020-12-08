Рулет из свинины с языком «деликатесный»

Говяжий язык тщательно вымыть.

Отварить до готовности с добавлением соли, гвоздики, душистого перца и лаврового листа.

Приготовить чайный маринад с пряностями (гвоздика, душистый перец, лавровый лист), довести до кипения.

Готовый язык вынуть из бульона, очистить от кожи под струёй холодной воды, погрузить в чайный маринад, оставить до полного остывания.

Свиную шею надрезать вдоль не до конца, раскрыть как книгу, посыпать солью, смесью перцев и прованскими травами, отбить слегка, выравнивая по толщине.

Подготовленный пласт свинины застелить пластинами бекона.

Выложить маринованный язык, свернуть плотным рулетом, обвязать шпагатом.

Рулет поместить в жаропрочную форму, влить немного чайного маринада, плотно укрыть фольгой.

Запекать при 240* 30 мин. Не открывая дверцу духовки, выключить и оставить в духовом шкафу до полного остывания.

Если в форме осталась жидкость - слить, поставить готовый рулет под пресс на ночь в холодильник.