Рулет из свинины с языком «деликатесный»

Ингредиенты
- язык говяжий 500 г
- свиная шея 700 г
- бекон (нарезка) 5-6 шт.
- соль
- смесь перцев
- прованские травы
- гвоздика 2 шт.
- душистый перец 3 шт.
- лавровый лист 1-2 шт.
- чай (чёрный) 2-3 ч. л
Пошаговый рецепт приготовления
Говяжий язык тщательно вымыть.
Отварить до готовности с добавлением соли, гвоздики, душистого перца и лаврового листа.
Приготовить чайный маринад с пряностями (гвоздика, душистый перец, лавровый лист), довести до кипения.
Готовый язык вынуть из бульона, очистить от кожи под струёй холодной воды, погрузить в чайный маринад, оставить до полного остывания.
Свиную шею надрезать вдоль не до конца, раскрыть как книгу, посыпать солью, смесью перцев и прованскими травами, отбить слегка, выравнивая по толщине.
Подготовленный пласт свинины застелить пластинами бекона.
Выложить маринованный язык, свернуть плотным рулетом, обвязать шпагатом.
Рулет поместить в жаропрочную форму, влить немного чайного маринада, плотно укрыть фольгой.
Запекать при 240* 30 мин. Не открывая дверцу духовки, выключить и оставить в духовом шкафу до полного остывания.
Если в форме осталась жидкость - слить, поставить готовый рулет под пресс на ночь в холодильник.
Дополнительная информация
Готовила по мотивам оригинального рецепта.Вместо сала использовала бекон, вместо телятины нежирную свинину. Необыкновенно ароматный получается рулет. Чайный маринад очень хорошо себя зарекомендовал, буду использовать его не только для языка, но и для свинины.
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