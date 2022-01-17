Воздушная шарлотка с яблоками

Ингредиенты
яйцо куриное — 3 шт.
сахар — 4 ст.л.
разрыхлитель теста — 5 гр.
мука пшеничная / мука — 200 гр.
молоко — 100 мл.
масло оливковое — 10 капл.
Рецепт приготовления
1. Вбиваем яйца.
Далее добавляем сахар, 5 г разрыхлителя и перемешиваем.
Сахар должен полностью раствориться.
2. Затем вливаем молоко, всыпаем муку и перемешиваем до уничтожения всех комочков.
3. Яблоки нарезаем кубиками.
Добавляем их в тесто и распределяем по нему равномерно.
4. В форму выкладываем пергаментную бумагу.
Смазываем ее любым маслом.
И выкладываем тесто.
5. Ставим выпекаться в разогретую духовку при 180 градусах на 30 минут.
Свежие комментарии