Воздушная шарлотка с яблоками

яйцо куриное — 3 шт.

сахар — 4 ст.л.

разрыхлитель теста — 5 гр.

мука пшеничная / мука — 200 гр.

молоко — 100 мл.

масло оливковое — 10 капл.

Рецепт приготовления

1. Вбиваем яйца.

Далее добавляем сахар, 5 г разрыхлителя и перемешиваем.

Сахар должен полностью раствориться.

2. Затем вливаем молоко, всыпаем муку и перемешиваем до уничтожения всех комочков.

3. Яблоки нарезаем кубиками.

Добавляем их в тесто и распределяем по нему равномерно.

4. В форму выкладываем пергаментную бумагу.

Смазываем ее любым маслом.

И выкладываем тесто.

5. Ставим выпекаться в разогретую духовку при 180 градусах на 30 минут.