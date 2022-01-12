Вкусная запеканка из курицы

филе куриное — 500 гр.

картофель — 2 шт.

помидор — 1 шт.

масло оливковое

майонез — 3 ст.л.

соль

перец черный

лук репчатый — 1 шт.

чеснок — 5 зуб.

сыр твердый — 100 гр.

Рецепт приготовления

1. Для начала подготовим все продукты.

2. В форму для запекания наливаем немножко оливкового масла и хорошенько ее смазываем.

Выкладываем картофель первым слоем.

3. Следующим слоем выкладываем нарезанный кольцами лук.

4. Нарезаем куриное филе мелкими кусочками и кладем поверх лука.

5. Солим, перчим по вкусу.

Сверху выкладываем нарезанные кружочками помидоры.

Ставим форму в разогретую духовку и выпекаем 30 минут при температуре 180 градусов.

6. Достаем запеканку из духовки и сверху посыпаем измельченным чесноком.

Далее выкладываем натертый сыр.

И смазываем сверху майонезом.

Ставим в духовку еще на 10-15 минут.

7. Запеканка готова.

Подавать ее можно сразу в горячем виде.

Кушать подано!