Вкусная запеканка из курицы

Ингредиенты
филе куриное — 500 гр.
картофель — 2 шт.
помидор — 1 шт.
масло оливковое
майонез — 3 ст.л.
соль
перец черный
лук репчатый — 1 шт.
чеснок — 5 зуб.
сыр твердый — 100 гр.
Рецепт приготовления
1. Для начала подготовим все продукты.
2. В форму для запекания наливаем немножко оливкового масла и хорошенько ее смазываем.
Выкладываем картофель первым слоем.
3. Следующим слоем выкладываем нарезанный кольцами лук.
4. Нарезаем куриное филе мелкими кусочками и кладем поверх лука.
5. Солим, перчим по вкусу.
Сверху выкладываем нарезанные кружочками помидоры.
Ставим форму в разогретую духовку и выпекаем 30 минут при температуре 180 градусов.
6. Достаем запеканку из духовки и сверху посыпаем измельченным чесноком.
Далее выкладываем натертый сыр.
И смазываем сверху майонезом.
Ставим в духовку еще на 10-15 минут.
7. Запеканка готова.
Подавать ее можно сразу в горячем виде.
Кушать подано!
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