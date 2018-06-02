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Четыре вкуса

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Макароны запеченные в духовке «Макексы»

Макароны запеченные в духовке, это вкусные макаронные «кексики» на перекус, интересный гарнир и простая закуска в одном рецепте. Все просто, доступно и очень вкусно.
Макароны запеченные в духовке Макексы
Ингредиенты:
  • Макароны 200 г
  • Сыр 50 г
  • Яйца 4 шт
  • Сливочное масло 20 г
  • Паприка 1/4 ч. л.
  • Соль по вкусу
Приготовление:

Макароны отварить до готовности в подсоленной воде.

Откинуть на дуршлаг.

Макароны отварить до готовности в подсоленной воде. Откинуть на дуршлаг.

Формочки смазать сливочным маслом. Выложить по небольшой части макарон в каждую.

Формочки смазать сливочным маслом. Выложить по небольшой части макарон в каждую.

Яйца взбить с солью.

Яйца взбить с солью.

Разлить по формочкам сверху макарон.

Разлить по формочкам сверху макарон.

Посыпать сладкой паприкой.

Посыпать сладкой паприкой.

Сверху посыпать сыром.

Сверху посыпать сыром.

Поставить в разогретую до 180 градусов С духовку на 10-12 минут.

Поставить в разогретую до 180 градусов С духовку на 10-12 минут.

Вынут, немного остудить.

Вынут, немного остудить.

Макароны запеченные в духовке «Кексы» готовы. Можно подавать к столу.

Макароны запеченные в духовке «Макексы»

Приятного аппетита!

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