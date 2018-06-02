Макароны запеченные в духовке «Макексы»

- Макароны 200 г
- Сыр 50 г
- Яйца 4 шт
- Сливочное масло 20 г
- Паприка 1/4 ч. л.
- Соль по вкусу
Макароны отварить до готовности в подсоленной воде.
Формочки смазать сливочным маслом. Выложить по небольшой части макарон в каждую.
Яйца взбить с солью.
Разлить по формочкам сверху макарон.
Посыпать сладкой паприкой.
Сверху посыпать сыром.
Поставить в разогретую до 180 градусов С духовку на 10-12 минут.
Вынут, немного остудить.
Макароны запеченные в духовке «Кексы» готовы. Можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
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