Макароны запеченные в духовке «Макексы»

Макароны запеченные в духовке, это вкусные макаронные «кексики» на перекус, интересный гарнир и простая закуска в одном рецепте. Все просто, доступно и очень вкусно.



Ингредиенты: Макароны 200 г

Сыр 50 г

Яйца 4 шт

Сливочное масло 20 г

Паприка 1/4 ч. л.

Соль по вкусу

Приготовление: