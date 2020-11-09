Яркий салат «Перепелиное гнездо»: всегда в центре застолья

Кулинария прекрасна тем, что из привычного набора продуктов всегда можно приготовить нарядное блюдо.

Предлагаем вам рецепт салата «Перепелиное гнездо», который готовится из самых обычных ингредиентов, но вид у него очень яркий и оригинальный. Такой салат можно смело поставить в центре любого праздничного стола. Особую «изюминку» салату придает хрустящая жареная картошка пай, которая по вкусу очень напоминает картофельные чипсы, поэтому от такого салата будут в восторге и дети, и взрослые – ведь чипсы любят все!

Необходимые ингредиенты

куриное филе – 2 шт. общим весом около 300-350 г

огурцы свежие – 2 шт.

яйца куриные – 4 шт.

картофель – 2-3 шт. среднего размера

лук зеленый – 1 небольшой пучок

петрушка свежая – 6-7 веточек или по вкусу

майонез – 3 ст. л.

яйца перепелиные – 3 шт. для украшения

растительное масло – для жарки картофеля

соль, перец – по вкусу

Как приготовить яркий салат «Перепелиное гнездо»

Подготовим куриное филе. Филе срезаем с кости (для тех, кто будет использовать целую грудку) и снимаем кожу. Вместо филе можете использовать бедро. Кладем его в кастрюлю, заливаем водой и варим на небольшом огне до готовности. Во время варки в воду добавляем соль, также можно добавить лавровый листик и горошину душистого перца для аромата. Также отвариваем куриные и перепелиные яйца. Пока курица варится, приготовим картофель пай. Для этого очищенные клубни натираем на терке для корейской моркови или нарезаем очень тонкими длинными брусочками. Натертый картофель сразу же кладем в холодную воду, чтобы он не потемнел. Полученную картофельную соломку тщательно промываем под холодной водой. Небольшими партиями выкладываем картофель на бумажные полотенца и, как можно тщательней убираем остатки воды. В небольшой глубокой кастрюле или в сковороде разогреваем растительное масло. Уровень масла должен быть около 4 см, картофель во время жарки не должен доставать до дна кастрюли. Обжариваем картофель партиями на среднем огне в хорошо разогретом масле. Слишком много картофеля за раз в масло не кладем, так как, если температура масла сильно уменьшится, то картофель начнет в нем вариться. Обжариваем картофельную соломку до легкого золотистого цвета. Готовую жареную картошку достаем из масла шумовкой, выкладываем на бумажные полотенца и присыпаем небольшим количеством соли (пока картофель еще влажный от масла, соль хорошо пристанет к его поверхности). Готовое куриное филе нарезаем полосками или разделяем руками на волокна. Тонкими брусочками нарезаем огурцы. Очищенные куриные яйца нарезаем кубиком. Зеленый лук (или обычный лук), вместе с листьями петрушки мелко рубим. В большой салатнице смешиваем все измельченные ингредиенты и половину картофеля пай. Перемешиваем. Заправляем салат майонезом. По желанию дополнительно приправляем солью и перцем. Поверх салата с помощью оставшегося жареного картофеля формируем гнездо: выкладываем картошку по кругу с небольшим углублением в центре. В центре «гнездышка» выкладываем очищенные перепелиные яйца, по желанию украшаем свежей зеленью.

Салат «Перепелиное гнездо» готов, можно подавать к столу.

Приятного аппетита.