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Яркий салат «Перепелиное гнездо»: всегда в центре застолья

Кулинария прекрасна тем, что из привычного набора продуктов всегда можно приготовить нарядное блюдо.

Предлагаем вам рецепт салата «Перепелиное гнездо», который готовится из самых обычных ингредиентов, но вид у него очень яркий и оригинальный. Такой салат можно смело поставить в центре любого праздничного стола. Особую «изюминку» салату придает хрустящая жареная картошка пай, которая по вкусу очень напоминает картофельные чипсы, поэтому от такого салата будут в восторге и дети, и взрослые – ведь чипсы любят все!

Необходимые ингредиенты

  • куриное филе – 2 шт. общим весом около 300-350 г
  • огурцы свежие – 2 шт.
  • яйца куриные – 4 шт.
  • картофель – 2-3 шт. среднего размера
  • лук зеленый – 1 небольшой пучок
  • петрушка свежая – 6-7 веточек или по вкусу
  • майонез – 3 ст. л.
  • яйца перепелиные – 3 шт. для украшения
  • растительное масло – для жарки картофеля
  • соль, перец – по вкусу

Как приготовить яркий салат «Перепелиное гнездо»

  1. Подготовим куриное филе. Филе срезаем с кости (для тех, кто будет использовать целую грудку) и снимаем кожу. Вместо филе можете использовать бедро.
  2. Кладем его в кастрюлю, заливаем водой и варим на небольшом огне до готовности.
    Во время варки в воду добавляем соль, также можно добавить лавровый листик и горошину душистого перца для аромата. Также отвариваем куриные и перепелиные яйца.
  3. Пока курица варится, приготовим картофель пай. Для этого очищенные клубни натираем на терке для корейской моркови или нарезаем очень тонкими длинными брусочками. Натертый картофель сразу же кладем в холодную воду, чтобы он не потемнел.
  4. Полученную картофельную соломку тщательно промываем под холодной водой.
  5. Небольшими партиями выкладываем картофель на бумажные полотенца и, как можно тщательней убираем остатки воды.
  6. В небольшой глубокой кастрюле или в сковороде разогреваем растительное масло. Уровень масла должен быть около 4 см, картофель во время жарки не должен доставать до дна кастрюли. Обжариваем картофель партиями на среднем огне в хорошо разогретом масле. Слишком много картофеля за раз в масло не кладем, так как, если температура масла сильно уменьшится, то картофель начнет в нем вариться. Обжариваем картофельную соломку до легкого золотистого цвета. Готовую жареную картошку достаем из масла шумовкой, выкладываем на бумажные полотенца и присыпаем небольшим количеством соли (пока картофель еще влажный от масла, соль хорошо пристанет к его поверхности).
  7. Готовое куриное филе нарезаем полосками или разделяем руками на волокна.
  8. Тонкими брусочками нарезаем огурцы. Очищенные куриные яйца нарезаем кубиком.
  9. Зеленый лук (или обычный лук), вместе с листьями петрушки мелко рубим.
  10. В большой салатнице смешиваем все измельченные ингредиенты и половину картофеля пай. Перемешиваем.
  11. Заправляем салат майонезом. По желанию дополнительно приправляем солью и перцем.
  12. Поверх салата с помощью оставшегося жареного картофеля формируем гнездо: выкладываем картошку по кругу с небольшим углублением в центре.
  13. В центре «гнездышка» выкладываем очищенные перепелиные яйца, по желанию украшаем свежей зеленью.

Салат «Перепелиное гнездо» готов, можно подавать к столу.

Яркий салат «Перепелиное гнездо»: всегда в центре застолья

Приятного аппетита.

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