Четыре вкуса

307 383 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Крабовые шарики на закуску

Фото к рецепту: Закусочные крабовые шарики

Ингредиенты

  • крабовые палочки - 200 гр.
  • сыр - 100 гр.
  • яйца отварные - 3 шт.
  • чеснок - 2 зубчика
  • укроп и петрушка - по маленькому пучку
  • майонез - 2 ст.л.
  • соль

Рецепт приготовления

1. Отварные яйца и сыр натереть на мелкой тёрке.

2. Чеснок пропустить через пресс для чеснока

3. Укроп мелко нашинковать.

4. Всё перемешать. Посолить по вкусу. Добавить майонез и ещё раз тщательно перемешать.

5. Скатать из массы шарики.

6. Крабовые палочки натереть на мелкой тёрке.

7. Обвалять шарики в крабовых палочках.

8. Украсить листьями петрушки.

Кушать подано!

Видео

Ссылка на первоисточник
обедрецептыприготовлениезавтракужинсалатыедаготовить простовкусноготовитькулинарияовощи
Обсудить

Картина дня

наверх