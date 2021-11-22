Крабовые шарики на закуску

Рецепт приготовления

1. Отварные яйца и сыр натереть на мелкой тёрке.

2. Чеснок пропустить через пресс для чеснока

3. Укроп мелко нашинковать.

4. Всё перемешать. Посолить по вкусу. Добавить майонез и ещё раз тщательно перемешать.

5. Скатать из массы шарики.

6. Крабовые палочки натереть на мелкой тёрке.

7. Обвалять шарики в крабовых палочках.

8. Украсить листьями петрушки.

Кушать подано!