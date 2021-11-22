Крабовые шарики на закуску

Ингредиенты
- крабовые палочки - 200 гр.
- сыр - 100 гр.
- яйца отварные - 3 шт.
- чеснок - 2 зубчика
- укроп и петрушка - по маленькому пучку
- майонез - 2 ст.л.
- соль
Рецепт приготовления
1. Отварные яйца и сыр натереть на мелкой тёрке.
2. Чеснок пропустить через пресс для чеснока
3. Укроп мелко нашинковать.
4. Всё перемешать. Посолить по вкусу. Добавить майонез и ещё раз тщательно перемешать.
5. Скатать из массы шарики.
6. Крабовые палочки натереть на мелкой тёрке.
7. Обвалять шарики в крабовых палочках.
8. Украсить листьями петрушки.
Кушать подано!
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