Курица с шампиньонами в сливочном соусе

Рецепт приготовления

Куриное филе нарезать на небольшие кубики.

Добавить соль, сушеный чеснок и перец, перемешать.

Шампиньоны нарезать произвольно.

Лук мелко нарезать, чеснок измельчить.

В разогретую сковороду с растительным маслом выложить курицу.

Жарить на сильном огне 3-4 мин.

Добавить 6 грамм сливочного масла, перемешать и жарить еще 3 мин.

Переложить курицу в тарелку и пока отставить в сторону.

В ту же сковороду, где жарилась курица добавить немного растительного масла и выложить шампиньоны.

Слегка посолить, жарить на сильном огне 5 мин.

Добавить 10 гр. сливочного масла, жарить около минуты.

Добавить лук и чеснок, жарить помешивая 2 мин.

Убавить огонь на минимальный.

Добавить сушеную петрушку, соль и перец, перемешать.

Влить сливки, готовить на слабом огне 5 мин.

Добавить курицу, перемешать, готовить до загустения - примерно 3 мин.

При подаче посыпать сыром.