Четыре вкуса

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Курица с шампиньонами в сливочном соусе

Фото к рецепту: Курица с шампиньонами в сливочном соусе

Ингредиенты

  • филе курицы - 300 гр.
  • соль - 1/2 ч.л.
  • чеснок сушеный - 1/2 ч.л.
  • перец - 1/4 ч.л.
  • шампиньоны - 200 гр.
  • лук - 1/4 шт.
  • чеснок - 2-3 зуб.
  • сливочное масло - 6 гр.
  • сливочное масло - 10 гр.
  • сушеная петрушка - 1 ч.л.
  • соль
  • перец
  • сливки - 200 гр.

Рецепт приготовления

Куриное филе нарезать на небольшие кубики.

Добавить соль, сушеный чеснок и перец, перемешать.

Шампиньоны нарезать произвольно.

Лук мелко нарезать, чеснок измельчить.

В разогретую сковороду с растительным маслом выложить курицу.

Жарить на сильном огне 3-4 мин.

Добавить 6 грамм сливочного масла, перемешать и жарить еще 3 мин.

Переложить курицу в тарелку и пока отставить в сторону.

В ту же сковороду, где жарилась курица добавить немного растительного масла и выложить шампиньоны.

Слегка посолить, жарить на сильном огне 5 мин.

Добавить 10 гр. сливочного масла, жарить около минуты.

Добавить лук и чеснок, жарить помешивая 2 мин.

Убавить огонь на минимальный.

Добавить сушеную петрушку, соль и перец, перемешать.

Влить сливки, готовить на слабом огне 5 мин.

Добавить курицу, перемешать, готовить до загустения - примерно 3 мин.

При подаче посыпать сыром.

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