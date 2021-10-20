Курица с шампиньонами в сливочном соусе

Ингредиенты
- филе курицы - 300 гр.
- соль - 1/2 ч.л.
- чеснок сушеный - 1/2 ч.л.
- перец - 1/4 ч.л.
- шампиньоны - 200 гр.
- лук - 1/4 шт.
- чеснок - 2-3 зуб.
- сливочное масло - 6 гр.
- сливочное масло - 10 гр.
- сушеная петрушка - 1 ч.л.
- соль
- перец
- сливки - 200 гр.
Рецепт приготовления
Куриное филе нарезать на небольшие кубики.
Добавить соль, сушеный чеснок и перец, перемешать.
Шампиньоны нарезать произвольно.
Лук мелко нарезать, чеснок измельчить.
В разогретую сковороду с растительным маслом выложить курицу.
Жарить на сильном огне 3-4 мин.
Добавить 6 грамм сливочного масла, перемешать и жарить еще 3 мин.
Переложить курицу в тарелку и пока отставить в сторону.
В ту же сковороду, где жарилась курица добавить немного растительного масла и выложить шампиньоны.
Слегка посолить, жарить на сильном огне 5 мин.
Добавить 10 гр. сливочного масла, жарить около минуты.
Добавить лук и чеснок, жарить помешивая 2 мин.
Убавить огонь на минимальный.
Добавить сушеную петрушку, соль и перец, перемешать.
Влить сливки, готовить на слабом огне 5 мин.
Добавить курицу, перемешать, готовить до загустения - примерно 3 мин.
При подаче посыпать сыром.
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