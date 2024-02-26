Вкусный суп из грибов, картошки и зеленого лука

100-200 грамм зелёного лука нарезаем мелко, как на салат.

120 грамм любых грибов нарезаем не очень мелко. А оставшиеся 60 грамм нарезаем очень мелко и складываем в отдельную ёмкость.

Одну большую картофелину нарезаем небольшими кубиками. Складываем её к не очень мелко нарезанным грибам.

В сковороде растапливаем 30-40 грамм сливочного масла. Так чтобы оно плавилось, но не кипело. Загружаем в сковороду зелёный лук и жарим его на среднем огне до совершенной вялости, примерно 5 минут.

Когда лук пожарился, точнее скорее потушился, добавляем в него пол чайной ложки соли, чёрного перца по вкусу и столовую ложку муки. Хорошо всё перемешиваем и жарим одну минуту.

Снова перемешиваем и вливаем 0,5 литра холодного или горячего бульона. Либо соединяем лук и бульон воедино в кастрюле. Размешиваем лук с мукой в бульоне, но без фанатизма. Во-первых, у нас ещё всё будет вариться минут 10-15 - комочки муки разойдутся за это время сами. А во-вторых, суп мы будем пюрировать, и тогда у комочков вообще не останется шансов сохранить целостность :)

Когда размешали в бульоне лук с мукой и довели всё до кипения, загружаем картошку с не мелко нарезанными грибами. Уменьшаем огонь, накрываем кастрюлю крышкой и варим суп при небольшом кипении до готовности картошки. Пункт про крышку необязательный - можно и без крышки варить.

Когда картошка готова, превращаем суп в пюре с помощью погружного блендера, или так, как вы обычно это делаете.

Добавляем в суп оставшиеся мелко порезанные грибы и сливки.

Всё хорошо перемешиваем, пробуем на соль-перец, доводим до кипения и снимаем с огня.

Кушать подано!