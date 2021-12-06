Отличная новогодняя закуска

Рецепт приготовления

Разрезать на 4-6 частей сырки плавленные, яйца варёные и чеснок.

Поместить в чашу блендера, добавить майонез и измельчить.

Гранат почистить и отложить 2 столовые ложки зёрнышек.

Петрушку измельчить.

Из подготовленной массы сформировать конус, похожий на ёлку, поставить на крекер и обвалять в петрушке.

Украсить зернами граната.

Кушать подано!