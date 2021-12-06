Четыре вкуса

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Отличная новогодняя закуска

Фото к рецепту: Закуска новогодняя

Ингредиенты

  • сырки плавленные - 2 шт.
  • яйцо варёное - 4-5 шт.
  • чеснок - 1-2 зубчика
  • зёрна граната - 2 ст.л.
  • крекер солёный - 12-15 шт.
  • майонез
  • петрушка

Рецепт приготовления

Разрезать на 4-6 частей сырки плавленные, яйца варёные и чеснок.

Поместить в чашу блендера, добавить майонез и измельчить.

Гранат почистить и отложить 2 столовые ложки зёрнышек.

Петрушку измельчить.

Из подготовленной массы сформировать конус, похожий на ёлку, поставить на крекер и обвалять в петрушке.

Украсить зернами граната.

Кушать подано!

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