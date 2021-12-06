Отличная новогодняя закуска

Ингредиенты
- сырки плавленные - 2 шт.
- яйцо варёное - 4-5 шт.
- чеснок - 1-2 зубчика
- зёрна граната - 2 ст.л.
- крекер солёный - 12-15 шт.
- майонез
- петрушка
Рецепт приготовления
Разрезать на 4-6 частей сырки плавленные, яйца варёные и чеснок.
Поместить в чашу блендера, добавить майонез и измельчить.
Гранат почистить и отложить 2 столовые ложки зёрнышек.
Петрушку измельчить.
Из подготовленной массы сформировать конус, похожий на ёлку, поставить на крекер и обвалять в петрушке.
Украсить зернами граната.
Кушать подано!
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